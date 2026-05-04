Nuovo sviluppo nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Oltre ad Andrea Sempio, saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima Chiara Poggi.
Secondo quanto riportato dai social del Tg1, i Carabinieri di Milano hanno consegnato gli inviti a presentarsi per l’interrogatorio alle due donne, che saranno sentite come persone informate sui fatti.
Convocazioni nella fase finale dell’indagine
Le audizioni si inseriscono in una fase ormai conclusiva dell’indagine sul delitto di Garlasco. Oltre alle gemelle Cappa, sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della vittima.
Da quanto emerge, Paola e Stefania Cappa verranno sentite come testimoni nella giornata di domani, 5 maggio. L’esame è previsto alle ore 10.
Le due saranno ascoltate a Milano, nella caserma dei carabinieri di via Vincenzo Monti.
Il calendario degli interrogatori
Il calendario delle convocazioni appare ormai definito:
- 5 maggio: interrogatorio delle gemelle Cappa, come persone informate sui fatti;
- 6 maggio: audizione di Marco Poggi, probabilmente a Mestre;
- 6 maggio: interrogatorio di Andrea Sempio.
La posizione di Andrea Sempio
Per quanto riguarda Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato per l’interrogatorio lo stesso giorno in cui sarà sentito Marco Poggi.
Secondo quanto si apprende, è probabile che Sempio si avvalerà della facoltà di non rispondere.
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