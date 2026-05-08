Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani considera la storia di Peppino Impastato una delle testimonianze più profonde e attuali per comprendere quanto sia difficile, ma necessario, costruire una coscienza libera all’interno di contesti segnati dalla violenza, dal conformismo e dalla cultura del silenzio. La vicenda umana di Peppino non può essere ridotta soltanto alla memoria di una vittima di mafia, perché in essa emerge soprattutto il percorso tormentato di un giovane che sceglie di mettere in discussione il mondo in cui è cresciuto, pagando il prezzo altissimo della propria libertà morale.





Ciò che rende la sua esperienza ancora oggi straordinariamente significativa per le nuove generazioni è il fatto che la sua ribellione non nacque da una distanza sociale o culturale rispetto alla mafia, ma prese forma proprio all’interno di una famiglia profondamente legata a Cosa Nostra. Peppino comprese molto presto che l’appartenenza familiare non può trasformarsi in una condanna etica e che ogni individuo conserva il diritto e il dovere di scegliere autonomamente da quale parte stare. In questo senso, la sua storia mette in crisi una delle convinzioni più pericolose presenti nelle realtà dominate dalla criminalità organizzata: l’idea che il destino delle persone sia già deciso dall’ambiente in cui nascono.





La sua opposizione alla mafia non fu soltanto politica, ma soprattutto culturale ed educativa. Peppino intuì che il potere mafioso si rafforza quando viene percepito come inevitabile, rispettabile o invincibile. Per questo decise di colpirlo attraverso la parola, l’ironia e la denuncia pubblica. La scelta della satira rappresentò una forma rivoluzionaria di resistenza civile, perché privava i boss di quell’aura di paura e di prestigio su cui si fondava il loro dominio sociale. Attraverso il linguaggio libero e dissacrante di “Radio Aut”, egli dimostrò che anche la comunicazione può diventare uno strumento di emancipazione collettiva e di partecipazione democratica.





Nato a Cinisi da Luigi Impastato e Felicia Bartolotta, Peppino crebbe in un ambiente familiare fortemente condizionato dalla presenza mafiosa. Il padre Luigi apparteneva a una famiglia vicina agli ambienti di Cosa Nostra e la parentela con Cesare Manzella, storico capomafia di Cinisi, rendeva ancora più forte il peso di quell’eredità. Tuttavia, già durante l’adolescenza, Peppino maturò una profonda distanza morale da quel sistema fondato sulla violenza e sull’omertà. Rimase particolarmente colpito dall’uccisione di Manzella nel 1963, evento che contribuì a rafforzare il suo rifiuto della cultura mafiosa.

I contrasti con il padre divennero sempre più aspri, fino alla rottura definitiva. Molto forte fu invece il legame con la madre Felicia, figura fondamentale sia nella vita del figlio sia nella successiva ricerca della verità sul suo assassinio. Peppino iniziò presto il proprio impegno politico e sociale, schierandosi accanto ai contadini, ai disoccupati e alle persone più emarginate del territorio. Nel 1977 fondò “Radio Aut”, emittente libera e autofinanziata con cui denunciava apertamente i traffici mafiosi e attaccava il potere del boss Gaetano Badalamenti, definendo provocatoriamente Cinisi “Mafiopoli”.





Nel 1977 Luigi Impastato morì ufficialmente in un incidente stradale, anche se attorno alla sua morte rimasero molti dubbi. Successivamente emerse che il padre aveva tentato di proteggere Peppino, arrivando persino a intercedere presso esponenti mafiosi negli Stati Uniti per salvargli la vita.

Nel 1978 Peppino si candidò alle elezioni comunali con Democrazia Proletaria. Le elezioni si tennero il 14 maggio e venne eletto con 264 preferenze, ma non riuscì mai a entrare in Consiglio comunale. Nella notte tra l’8 e il 9 maggio 1978 fu sequestrato, assassinato e fatto esplodere con del tritolo sui binari della linea ferroviaria Trapani–Palermo.

Per anni il suo omicidio venne presentato come un attentato terroristico fallito o addirittura come un suicidio. Inoltre, la notizia della sua morte fu oscurata dal ritrovamento, avvenuto lo stesso giorno a Roma, del corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse. Solo grazie alla determinazione della madre Felicia, del fratello Giovanni e all’impegno della società civile fu possibile riaprire le indagini negli anni Novanta. Nel 2002 Gaetano Badalamenti venne condannato all’ergastolo come mandante del delitto.





La storia di Peppino Impastato continua ancora oggi a parlare ai giovani perché mostra che la libertà autentica nasce dalla capacità di sviluppare pensiero critico, di non accettare passivamente le ingiustizie e di riconoscere la dignità umana come valore superiore a qualsiasi logica di potere o appartenenza. Per questa ragione, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene fondamentale promuovere nelle scuole percorsi didattici che superino la semplice commemorazione delle vittime di mafia, trasformando la memoria in occasione concreta di crescita civile e consapevolezza personale.





In tale prospettiva viene proposta l’attività didattica dal titolo “Radio Aut della coscienza civile: educare gli studenti al pensiero critico attraverso la parola libera di Peppino Impastato”, un percorso volto ad approfondire il rapporto tra libertà di espressione, responsabilità delle parole, costruzione del consenso e resistenza culturale alle mafie. Attraverso l’esperienza di “Radio Aut”, gli studenti potranno riflettere sul valore della comunicazione come pratica di cittadinanza attiva e confrontarsi con le nuove forme di manipolazione culturale e informativa presenti nella società contemporanea.

La memoria di Peppino Impastato deve quindi diventare un laboratorio permanente di educazione alla libertà, alla partecipazione democratica e al coraggio morale, affinché le nuove generazioni imparino a riconoscere ogni forma di sopraffazione e comprendano che nessun contesto sociale o familiare può impedire a una persona di scegliere la giustizia, la dignità e il bene comune.

prof.ssa Giovanna De Lucia Lumeno, CNDDU

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