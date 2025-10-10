La scuderia presieduta da Eros Di Prima ai nastri di partenza dello Slalom Città di Misilmeri, doppiamente valido per il Trofeo d’Italia Sud e per il Campionato Siciliano, con l’esperto portacolori marinese Ciro Barbaccia (Paganucci BMW), in lizza nel Gruppo Autostoriche

Impegno “casalingo” alle porte per la scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) che, il prossimo fine settimana, infatti, sarà ai nastri di partenza del 30° Slalom Città di Misilmeri – Memorial Luca Cerniglia, epilogo stagionale del Trofeo d’Italia Sud e valido inoltre per il Campionato Siciliano di specialità, in scena nell’hinterland palermitano. Sarà della partita, altresì, il portacolori Ciro Barbaccia, al rientro dopo quasi un mese di stop dovuto a impegni professionali. L’esperto pilota-preparatore di Marineo, già salito sul gradino più altro del podio della gara misilmerese per ben tre volte (2002, 2004 e 2005), sarà in lizza nel Gruppo Autostoriche al volante della sua Paganucci BMW per proseguire la messa a punto della vettura (rimasta ferma ai box per due anni) già intrapresa lo scorso settembre, nell’ambito della Coppa Nissena Historic. La longeva competizione entrerà nel vivo sabato 11 ottobre, con le consuete operazioni preliminari; l’indomani, invece, romberanno i motori nel corso delle tre manche cronometrate, precedute dalla salita di ricognizione. Saranno 14 le postazioni di rallentamento con birilli, dislocate lungo il tracciato che misurerà 2990 metri, nonché ricavato lungo la strada provinciale n. 38 “Misilmeri-Belmonte Mezzagno”, in località Piano Stoppa.





