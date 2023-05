Catania, 4 maggio 2023

Una piattaforma “intelligente” per gestire il guardaroba in modo più efficiente e sostenibile, un contenitore smart per arnie che monitora i bombi per l’impollinazione nelle serre agricole e una seminatrice di precisione per controllare l’intero processo di semina, rendendolo più efficace ed efficiente e riducendo lo spreco. Sono le tre idee che si sono aggiudicate la finale interregionale del Company Program “Skills for the Future/Impresa Azione” supportato da EIT Food in collaborazione con Junior Achievement Italia e Europa (JA Italia e JA Europa), svoltasi lo scorso 28 aprile a palazzo Biscari a Catania e che ha avuto partner d’eccezione come Confindustria Sicilia, Isola Catania e l’Ufficio scolastico regionale. I tre team accederanno ai Campionati nazionali di Imprenditorialità del 5 e 6 giugno a Milano e a sua volta il vincitore della finale nazionale avrà accesso alla finale europea di “Gen-E”, la competizione di JA Europa che si svolgerà dall’11 al 14 luglio a Istanbul, in Turchia; mentre sarà proprio Catania a ospitare la finale europea “Gen-E” nel 2024.

Quindici team formati da studenti provenienti da 4 regioni del mezzogiorno, hanno presentato l’idea di business concretizzata durante il percorso formativo di Skills for the Future (S4F), iniziato a dicembre 2022 all’istituto superiore “Ettore Majorana” di Milazzo da trecento studenti di scuole superiori di Sicilia, Puglia, Campania e la Calabria. All’evento catanese hanno preso parte Antonio Perdichizzi presidente nazionale di JA Italia, Mario Roccaro coordinatore di S4F EIT Food, ed i rappresentati degli istituti che hanno aderito all’iniziativa S4F che sono: per la Sicilia l’istituto “Majorana” di Milazzo (ME), il “Michelangelo Bartolo” di Pachino (SR), e l’istituto “Citelli” di Regalbuto (EN). Per la Puglia gli studenti degli istituti “Salvemini” di Alessano, (LE), mentre a rappresentare la Campania è stato l’istituto “De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), e la new entry la Calabria, con l’istituto “Gullì” di Reggio Calabria.

Inoltre erano presenti il Magnifico Rettore dell’Università di Catania Francesco Priolo, il regional manager di Unicredit Sicilia Salvatore Malandrino e il vicepresidente della Regione Sicilia e assessore all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea Luca Sammartino.

Ad aggiudicarsi il premio “Skills 4 Future”, le cui proposte imprenditoriali sono state legate alle 3 sfide di settore su cui i giovani talenti hanno sviluppato le proprie idee: “Perdite e/o sprechi alimentari”, “Agricoltura 4.0”, ovvero le innovazioni tecnologiche in ambito agricolo, e “Alimentazione sana e prevenzione delle malattie non trasmissibili”, sono: la mini impresa Smart bumblebees della IV D dell’ ITIS “Michelangelo Bartolo” di Pachino (SR) con il contenitore per arnie “Smart hive” dotato di sensori e attuatori che garantisce il totale controllo di ciò che può compromettere l’impollinazione tramite bombi nelle serre agricole, anche da remoto.

Secondo posto per il team Tech Seeding della 3A MM dell’istituto “Ettore Majorana” di Milazzo (ME) con “Sow and go”, una seminatrice di precisione che permette di controllare l’intero processo di semina, rendendolo più efficace ed efficiente e riducendo lo spreco.

Due menzioni speciali: “Ecocitrux” dell’istituto “Ettore Majorana” di Milazzo (ME), un antiparassitario sostenibile realizzato dagli scarti di lavorazione degli agrumi, e “Greenway” sempre dell’istituto “Ettore Majorana” di Milazzo (ME), un dispositivo che carica una batteria tramite il movimento del corpo, quindi trasforma energia meccanica in energia elettrica.

Mentre, il vincitore della competizione siciliana di Impresa in Azione è il team “Fit your style” della 4B dell’istituto “Enrico De Nicola” di San Giovanni La Punta a Catania. Fit Your Style è una piattaforma innovativa che permette di gestire il proprio guardaroba in modo più efficiente e sostenibile, evitando l’inutilità dei vestiti e riducendo l’impatto ambientale. Grazie a un’interfaccia intuitiva, è possibile organizzare il guardaroba in base a categorie, stagioni, occasioni e altro ancora. In questo modo, è possibile tenere traccia di ciò che si possiede e ridurre gli acquisti impulsivi. La piattaforma utilizza l’Intelligenza Artificiale per generare outfit con i vestiti dell’utente, imparando dai suoi gusti e preferenze.

“Dalle idee degli studenti arriva una energia positiva – ha dichiarato Mario Roccaro, coordinatore di S4F – siate ambasciatori del programma per altri giovani talenti. La missione di EIT Food è quella di trovare delle soluzioni alle grandi sfide del settore agroalimentare: una vita più sana attraverso il cibo e l’attività fisica, la riduzione delle emissioni di gas serra nell’ambito del settore e un sistema alimentare resiliente, trasparente e che metta al centro i bisogni dei consumatori.

“Gli studenti hanno dimostrato non solo una grande creatività e impegno – ha dichiarato Antonio Perdichizzi, presidente di JA Italia -, ma anche competenze trasversali che vengono acquisite e rinforzate nel corso dei mesi della durata del progetto e che sono poi spendibili nel mondo del lavoro. Come Junior Achievement ci stiamo impegnando a contribuire alla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa in Sicilia, tra le minacce più gravi al futuro dei giovani e della nostra regione”.

Skills for the Future è un progetto europeo proposto da EIT Food (Istituto Europeo per la Tecnologia e Innovazione per il settore Agro-alimentare) in collaborazione con JA Europe e JA Italy (Junior Achievement Italia), ed ha il duplice scopo di sensibilizzare le giovani generazioni sulle sfide future che i sistemi agroalimentari devono affrontare e trasferire ai nuovi talenti competenze trasversali e imprenditoriali per diventare potenziali futuri imprenditori nel settore agroalimentare.

European Institute of Technology – Food (EIT Food), rappresenta il più grande consorzio Europeo che si occupa di imprenditorialità e innovazione del settore food, per incoraggiare la prossima generazione di innovatori e imprenditori in Europa a trovare modi per costruire una società europea più sostenibile nel settore alimentare. EIT Food fa parte dell’EIT, un organismo creato dall’Unione Europea nel 2008 che opera tramite le Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione (CCI). Le CCI sono partenariati pan-europei dinamici e di lungo periodo tra aziende leader, accademia laboratori di ricerca e imprese, ognuna dedicata alla ricerca di soluzioni per una sfida settoriale specifica, al fine di rafforzare la capacità d’innovazione dell’Unione Europea.

Junior Achievement è la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola. In 122 Paesi, la rete di JA riunisce oltre 465.000 volontari d’azienda provenienti da tutti i settori professionali e, con loro, raggiunge più di 10 milioni di studenti al mondo. Dal 2019, Junior Achievement è inserita da NGO Advisor al settimo posto nella classifica mondiale Top500NGO. Dal 2002, in Italia, ha costruito un network di professionisti d’impresa, fondazioni e istituzioni, educatori e insegnanti che, secondo logiche di responsabilità sociale e volontariato, forniscono strumenti e metodi didattici pratici e concreti. Grazie a loro, JA Italia ha formato nell’a.s. 2020/2021 oltre 148 mila giovani dai 6 ai 24 anni, valorizzandone le attitudini, insegnando loro come riconoscere le opportunità, affinché il futuro diventi una promessa di speranza e gli studenti di oggi siano protagonisti nel lavoro di domani. www.jaitalia.org

