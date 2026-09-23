Portare un pezzo di Sicilia negli Stati Uniti e creare un luogo capace di mettere in relazione produzioni, cultura e nuove opportunità di business. È l’obiettivo di Little Sicily, il nuovo spazio permanente che Manfredi Barbera & Figli S.p.A. ha inaugurato ieri presso la propria sede statunitense a Rutherford, nel New Jersey.



Concepito come punto di incontro tra business e cultura, Little Sicily nasce per far conoscere al pubblico americano le eccellenze siciliane, affiancando alla promozione delle produzioni agroalimentari una funzione più ampia di relazione e sviluppo di opportunità commerciali tra i due territori e rafforzando il ruolo di Barbera come ponte tra la Sicilia e gli Stati Uniti.

L’iniziativa rappresenta un nuovo tassello nel percorso di internazionalizzazione di Manfredi Barbera & Figli, storica azienda olearia siciliana fondata nel 1894 e guidata oggi dalla quarta generazione della famiglia. La presenza diretta dell’azienda negli Stati Uniti risale al 2018, con la costituzione di Manfredi Barbera USA Corp.

Il peso del Nord America è già significativo per il business dell’azienda: nel 2024 Stati Uniti e Canada hanno generato complessivamente 14 milioni di euro di fatturato. Un dato che si inserisce in un profilo fortemente internazionale dell’azienda: oggi circa il 60% dei ricavi di Barbera proviene infatti dai mercati esteri, con prodotti distribuiti in oltre 50 Paesi. All’interno di questa presenza globale, gli Stati Uniti e il Canada rappresentano il principale mercato estero dell’azienda.

Little Sicily nasce quindi dall’esperienza maturata da Barbera sul mercato americano e punta ad ampliare il ruolo della sede di Rutherford, in New Jersey: non soltanto presidio commerciale dell’azienda, ma luogo di promozione e incontro aperto alle eccellenze e alla cultura produttiva siciliana.

«Little Sicily nasce per raccontare la Sicilia che conosciamo e amiamo: la sua terra, le sue persone, la sua capacità di tenere insieme tradizione e visione. È un vero ponte di opportunità tra i nostri due territori», dichiara Manfredi Barbera, Amministratore Unico di Manfredi Barbera & Figli S.p.A.

All’inaugurazione dell’hub hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni americane e siciliane, tra cui Frank Nunziato, Sindaco di Rutherford; Paul A. Sarlo, Senatore dello Stato del New Jersey per il 36° Distretto e Sindaco di Wood-Ridge; ed Edy Tamajo, Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, la cui presenza ha confermato il patrocinio ufficiale della Regione all’iniziativa.

Con Little Sicily, Barbera rafforza così il legame costruito negli anni tra la Sicilia e uno dei mercati più strategici per l’azienda, mettendo l’esperienza maturata negli Stati Uniti al servizio della promozione dell’agroalimentare siciliano e dello sviluppo di nuove relazioni economiche tra i due territori.

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