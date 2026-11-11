Dalla finanza agevolata al ricambio generazionale: confronto sulle opportunità per chi vuole avviare o sviluppare un’attività in Sicilia

Favorire la nascita di nuove imprese, facilitare l’accesso agli incentivi e al credito, creare opportunità concrete per i giovani che vogliono investire e restare in Sicilia. Sono gli obiettivi al centro dell’incontro “Impresa, Incentivi e Credito – Dalle idee agli investimenti: opportunità per crescere”, organizzato dalla Banca di credito cooperativo di Pachino in collaborazione con Contributi&Bandi.it, che si è svolto nella cornice delle Cantine Pupillo di Siracusa.

Una mattinata di confronto, che ha registrato un’ampia partecipazione di imprenditori, professionisti e aspiranti imprenditori, per approfondire gli strumenti della finanza agevolata e le opportunità di investimento, mettendo allo stesso tavolo istituzioni, consulenti e la BCC di riferimento sul territorio.





«La finanza agevolata rappresenta una grande opportunità, ma occorre saperla cogliere attraverso un lavoro coordinato tra tutti gli attori coinvolti – ha dichiarato Massimo Sena, direttore generale della BCC Pachino – Abbiamo voluto riunire istituzioni pubbliche, banca e consulenti perché ciascuno svolge un ruolo fondamentale nella realizzazione di un progetto imprenditoriale. Come banca di credito cooperativo abbiamo il dovere statutario e morale di sostenere l’economia delle comunità in cui operiamo, soprattutto i giovani e le piccole imprese».

«Fare impresa deve essere una vocazione, non una scelta residuale – ha aggiunto il presidente della BCC Pachino Concetto Costa – Servono volontà, tenacia e motivazione. Il nostro compito, come banca locale e cooperativa, è contribuire alla crescita economica e sociale del territorio. Per dare un futuro ai giovani è indispensabile una sinergia tra pubblico e privato, banche e professionisti, ma anche l’impegno concreto di chi sceglie di investire nella propria idea imprenditoriale».

L’incontro ha offerto una panoramica sulle principali misure nazionali di sostegno all’imprenditorialità, tra cui Resto al Sud 2.0, ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero e Smart&Start Italia, illustrate dal Senior Professional di Invitalia Giuseppe Glorioso. Gli approfondimenti su credito, liquidità e finanza agevolata sono stati affidati al responsabile della Divisione Impresa Carlo Napoleoni e al responsabile Agevolazioni Vincenzo Ricciuti del Gruppo Iccrea e all’amministratore di Contributi&Bandi Andrea Tomaselli.





Particolare attenzione è stata riservata alla creazione di nuove imprese anche attraverso il coinvolgimento di imprenditori già affermati che possano affiancare i giovani nella fase di avvio delle attività: «credo molto nel trasferimento di competenze tra generazioni e nella possibilità di creare nuove realtà imprenditoriali partendo da quelle esistenti – ha sottolineato la componente del consiglio di amministrazione della BCC di Pachino con delega ESG Silvia Saraceno – Sono io stessa un esempio di seconda generazione in azienda e so quanto sia importante poter contare sull’esperienza di chi ci ha preceduto. La BCC Pachino vuole essere al fianco di chi ha un progetto, aiutandolo a individuare gli strumenti finanziari più adatti per realizzarlo».

Ampio spazio è stato dedicato anche al confronto diretto con i partecipanti attraverso “La parola alle imprese”, durante il quale imprenditori e professionisti hanno condiviso domande, esigenze e progetti di crescita. Il successivo momento di networking ha favorito nuove occasioni di dialogo e collaborazione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa e a Confartigianato Siracusa per il supporto all’iniziativa, oltre che a tutti i relatori, agli ospiti, agli imprenditori e ai professionisti intervenuti.

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