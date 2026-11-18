«Vedi Aristotele, tutti, prima o poi, conosciamo la tristezza. Uomini, animali… perfino chi sembra vivere la vita più felice porta dentro di sé qualche ferita che gli altri non vedono. Perché, dietro a un rumore assordante, c’è una voce che attende di essere ascoltata».

Possono due mondi assolutamente lontani l’uno dall’altro incontrarsi e dimostrare che la pace è possibile solo se guardiamo dentro noi stessi? Sicuramente e lo dimostrano i personaggi della nostra storia: Cleopatra e Aristotele, un bellissimo gatto di casa e un topolino. Sarà per proteggere quella che era la sua agiatissima vita quotidiana davanti al camino, che il nostro gatto dovrà tirare fuori tutta la sua arguzia felina, vincendo alla fine una guerra grazie all’ascolto. E insegnerà ad Aristotele il valore dell’amicizia. Lui, poi, che sino al momento in cui si incontreranno e conosceranno, non aveva neanche un nome.

S’intitola “La trappola di Cleopatra”, edito da Rupe Mutevole, la deliziosa fiaba che porta la firma di Giuseppina Tesauro, raffinata autrice che ci regala una storia sicuramente senza tempo, pronta a farsi amare anche dagli adulti. A impreziosire il testo le illustrazioni di Micol Riva.

Il libro sarà presentato in anteprima nazionale da Modusvivendi, in via Quintino Sella 79, alle 18 di giovedì 19 novembre. Dialogheranno con l’autrice Maria Patrizia Allotta e Ketty Tamburello. Voce narrante Caterina Vitale. Modererà Gilda Sciortino.

«Ho scritto “La trappola di Cleopatra” – ci dice Giuseppina Tesauro – perché mi sta a cuore il modo in cui ci rapportiamo agli altri. Mi colpisce quanto siamo rapidi nel giudicare e quanto poco tempo dedichiamo a capire chi abbiamo davanti. Spesso lasciamo che siano i pregiudizi a decidere per noi chi merita attenzione, fiducia, persino una possibilità di amicizia. Ho scelto di raccontarlo attraverso una fiaba perché desideravo parlare a grandi e piccoli: la capacità di ascoltare ci riguarda a ogni età, e noi adulti abbiamo ancora molto da imparare. Nell’incontro tra Cleopatra e Aristotele c’è la possibilità di ricredersi, di scoprire quanto ci sfugge di qualcuno quando ci fermiamo ai suoi atteggiamenti di chiusura. Dare attenzione alla sofferenza che può esserci dietro significa anche creare le condizioni per un cambiamento, nel rispetto della responsabilità di ciascuno».

“Accanto a lei c’era sempre un pezzetto di formaggio morbido e profumato. Lui, ogni volta, ricambiava portandole un piccolo fiore raccolto lungo il sentiero e, con grande delicatezza, glielo appuntava al collarino. Poi passeggiavano senza fretta. Parlavano. Ridevano. E, quando il cielo si riempiva di stelle, rimanevano in silenzio a contemplarle insieme e a scegliere la storia da cui cominciare. Perché dietro ogni apparenza può nascondersi una storia diversa da quella che immaginiamo e basta qualcuno disposto ad ascoltarla perché un cuore non si senta più solo”.

Dalla prefazione di Ketty Tamburello

Cleopatra e Aristotele simboleggiano, l’una la saggezza e il suo carattere di empatia, capace di guardare oltre le apparenze e di comprendere coloro che soffrono, e l’altro che umilmente confessa il suo stato di solitudine, la sua infelicità. In tale contesto, il messaggio diviene come una formula magica che giunge a tutti coloro che hanno vissuto tale esperienza e che si proiettano verso un avvenire che sia un cammino verso la consapevolezza di sé stessi. “La trappola di Cleopatra” diviene un monito, una riflessione sui nostri modi di porgerci agli altri maturando un atteggiamento che divenga come il propulsore d’amore e in cui le relazioni sono improntate, non sulla eccentricità e come un modo per avvalersi di una conferma del proprio stato di valore, ma l’altro è il soggetto che impariamo a guardare e a conoscere nella sua sostanziale complessità. Il libro mette in risalto vizi e virtù degli esseri umani, evocando le favole di Fedro ed Esopo i quali, attraverso gli animali, danno vita a composizioni narrative che hanno un fine lieto e le cui dinamiche sottendono un insegnamento volto a sottolineare che molto spesso dietro ad un rumore assordante c’è una voce che attende di essere ascoltata e che possa prendere parte ad un canto corale e che costruisca ponti d’amore e di pace.

L’editrice, Maria Cristina Del Torchi

Per i bambini, questo libro può diventare un’occasione delicata per parlare di esclusione, di rabbia, di perdono e del coraggio di chiedere aiuto. Per gli adulti che leggeranno con loro, può essere un invito a condividere domande senza fornire subito tutte le risposte. Che cosa ci fa sentire accolti? Come possiamo avvicinarci a chi sembra lontano? È possibile essere gentili senza rinunciare ai propri confini? Nel dialogo tra grandi e piccoli, le avventure di Cleopatra e Aristotele possono continuare a vivere, trasformandosi in parole legate alla vita quotidiana.

La fiaba insegna anche che la speranza non arriva sempre da chi immaginiamo. Può presentarsi con baffi eleganti e passo felpato, oppure con una coda frettolosa e un carattere difficile. Può nascere in un angolo dimenticato, tra creature diverse, quando una di loro decide di non voltarsi dall’altra parte. E, una volta accolta, può cambiare il modo in cui guardiamo il mondo.

Lasciate dunque che questa storia vi accompagni con passo lieve. Leggetela lentamente, assaporando le pause e gli incontri; lasciate che i bambini si riconoscano nei loro dubbi e che gli adulti ritrovino, forse, il ricordo di quando anche loro avevano bisogno che qualcuno li vedesse davvero. Tra le pagine troverete una gatta e un ratto, ma anche qualcosa di molto umano: la possibilità di essere accolti oltre le apparenze e di scoprire che, nei luoghi più inattesi, può cominciare un’amicizia capace di restituire fiducia, dignità e speranza.

L’autrice

Giuseppina Tesauro è una giornalista pubblicista, scrittrice ed esperta in politiche culturali e per la legalità. Laureata con lode in Scienze dell’Educazione indirizzo insegnante di Scienze umana presso l’Università degli Studi di Palermo, ha integrato la sua formazione con studi in giornalismo, psicologia criminale, partecipando a numerosi corsi professionali.

Attualmente è direttore Responsabile del giornale culturale “L’Epoca Culturale”, dopo aver rivestito l’incarico di Capo Redattore in testate giornalistiche locali e collaboratrice in diversi progetti editoriali

Dal 2013 collabora stabilmente con il Centro Studi “Pio La Torre”, dove è componente del Comitato Scientifico, referente per progetti antiviolenza e relatrice nei percorsi educativi antimafia nelle scuole del suo territorio palermitano. Nell’ambito del progetto “Amorù”, ha rappresentato la Rete Antiviolenza in numerosi incontri pubblici, con particolare attenzione al tema dei femminicidi e della violenza di genere. Nel corso degli anni è intervenuta come relatrice in convegni organizzati da scuole, enti pubblici e ordini professionali, trattando argomenti come il rapporto tra mafia e politica, la memoria delle vittime innocenti, il bullismo, il ruolo delle donne e l’educazione alla legalità, la violenza di genere come fenomeno sociale.

Ha rivestito il ruolo di esperta in politiche culturali e per la legalità in diverse amministrazioni, curando la progettazione e la direzione di eventi culturali, rassegne letterarie e progetti educativi per le scuole.

In ambito editoriale è autrice e coautrice di saggi a carattere storico, filosofico e sociale, tra cui l’antologia solidale “Super eroi come io e te” (2025) l’antologia solidale “Violate la nostra voce per le donne” (2024), la riedizione di “Il folklore di Villabate” (2018), Il risveglio del Gigante (2017) e Dai giardini della Conca d’Oro all’impresa (2013). Il suo lavoro riflette una profonda attenzione ai temi della legalità, dell’identità femminile, dell’educazione civica e della memoria collettiva.

Attiva nel volontariato culturale e sociale, è da sempre impegnata in iniziative a sostegno di bambini con disabilità, donne oggetto di violenze e anziani. Dal 2018 è socia della FIDAPA – BPW International, per la quale ha ricoperto il ruolo di vicepresidente e segretaria presso le sezioni di appartenenza nel proprio Distretto. Dal Giugno 2026 è socia onoraria dell’Accademia di Sicilia.













Luogo: Modusvivendi, Via Quintino Sella, 79, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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