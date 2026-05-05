In lizza tra le auto storiche, esordio e vittoria per il portacolori Ciro Barbaccia (Paganucci BMW) alla XXV Cronoscalata del Pollino, gara iconica reinserita in calendario dopo anni d’assenza

Seppur al debutto alla XXV Cronoscalata del Pollino, reinserita in calendario dopo anni di assenza e andata in scena lo scorso fine settimana nel Cosentino, il driver siciliano Ciro Barbaccia si è fregiato del successo assoluto tra le auto storiche, in virtù della somma dei tempi registrata nelle due manche domenicali.





Al rientro nella specialità dopo una lunga pausa, ovvero dalla disputa della Coppa Nissena nel settembre scorso, il portacolori della scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl), in lizza con la Paganucci motorizzata BMW, è risultato il più veloce nella prima frazione cronometrata, archiviando la seconda con la piazza d’onore cumulando un gap dalla vetta di appena tre decimi di secondo. «Tutto sommato mi ritengo soddisfatto, nonostante non sia riuscito ad esprimermi al meglio per una serie di piccoli inconvenienti nel corso dell’intero weekend» – ha raccontato Barbaccia all’arrivo – «Durante le prove del sabato, infatti, abbiamo accusato problemi al pescaggio della benzina, risolti solo a fine sessione.





L’indomani, invece, è toccato alla scatola del cambio. Tanto che in entrambe le salite, ho dovuto gareggiare con una mano sul volante e l’altra sulla leva per non far disinnestare la terza marcia. Ad ogni modo e risultato a parte, contava soprattutto scrostarmi di dosso un po’ di ruggine, ritrovando il ritmo gara. In più, in un contesto agonistico per me del tutto inedito e lungo un tracciato altamente veloce, insidioso e selettivo. Va bene così». Messa nel carniere la prima trasferta stagionale d’oltre stretto, il pilota-preparatore di Marineo ha già programmato il prossimo impegno: nuovamente in Calabria, in occasione della IX Coppa dell’Aspromonte dal 20 al 21 giugno.





Classifica finale XXV Cronoscalata del Pollino (Auto storiche)

1. Ciro Barbaccia (Paganucci BMW) in 6’43”3; 2. Caristi (Fiat 128 Rally) a 2”67; 3. Pianese (Renault 5 GT Turbo) a 25”98; 4. Lipari A. (Fiat Ritmo Abarth 130) a 39”22; 5. Di Diego (Volkswagen Golf GTI) a 48”72; 6. Lipari S. (Fiat Ritmo Abarth 130) a 59”58; 7. Incutto (Fiat 128 Rally) a 1’08”64; 8. Catanzariti (Fiat 500) a 1’12”83; 9. Russo (Peugeot 205 Rally) a 1’29”44; 10. Lomascolo (Peugeot 205 Rally) a 1’43”44.

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