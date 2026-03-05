



Palermo 4 marzo 2026 – “Chiediamo con forza a tutti i palermitani e le palermitane di scendere in piazza per difendere la Costituzione. Portate con voi lenzuoli bianchi, simbolo storico della riscossa civile contro la mafia dopo le stragi degli anni ’90 a Palermo, e bandiere della pace per testimoniare il nostro rifiuto di un mondo imbarbarito dalle guerre. Insieme possiamo costruire un grande movimento capace di dare un contributo decisivo alla vittoria del No nel referendum del 22 e 23 marzo”.

E’ l’invito che lanciano i comitati per il No al referendum costituzionale, organizzatori della manifestazione palermitana di sabato 7 marzo, riuniti oggi a Palermo al fine di definire le modalità con cui si svolgerà l’iniziativa nel capoluogo siciliano.

Quella che era nata come un’iniziativa spontanea di base a Palermo è ora anche un appuntamento nazionale che vedrà attività in moltissime città d’Italia: sabato 7 marzo infatti si terranno mobilitazioni, cortei, flash mob e iniziative in numerose città italiane, nell’ambito della giornata straordinaria di mobilitazione indetta dal Comitato nazionale della società civile per il No.

A Palermo la manifestazione avrà inizio alle ore 16 davanti al Tribunale (piazza Vittorio Emanuele Orlando), con un flash mob in difesa della Costituzione che abbraccerà simbolicamente il palazzo di Giustizia. Da lì partirà un corteo che toccherà la via Dante, attraverserà piazza Politeama e via Ruggero Settimo e raggiungerà il Teatro Massimo (piazza Verdi), dove si terranno interventi di esponenti della società civile, rappresentanti dei comitati referendari e personalità impegnate nella campagna per il No. La kermesse proseguirà anche con interventi di attori, musicisti, band e artisti testimonial e durerà fino a sera.

“Facciamo appello alle forze politiche e sociali impegnate per il no a sostenere e a diffondere l’iniziativa”.





