È stato acclamato come novità editoriale del 2024, “Avrei voluto solo uno Spritz”. esordio editoriale di Claudia Profera, avvocato penalista di origini napoletane, coronando così il sogno che è quello di tutti coloro i quali amano e si cimentano nella scrittura, avendo il coraggio di tirare fuori dal cassetto i propri scritti.

A dialogare con l’autrice, venerdì pomeriggio, sarà Riccardo Arena. Letture a cura di Emilia Lombardo.

La presentazione del libro di Claudia Profera fa parte del ricco calendario di appuntamenti organizzati e promossi dall’associazione “Piazzetta Bagnasco”. Una stagione culturale che si sta sviluppando attraverso momenti di confronto attorno a novità editoriali e con rappresentanti del mondo culturale, artistico, imprenditoriale, del Terzo Settore e istituzionale. Un ricco cartellone, che ha come sponsor Cappadonia Gelati e Liberto Motisi fiori. Modusvivendi la libreria che cura le presentazioni di libri alla presenza degli stessi autori.

Il libro

Claudia vive a Palermo in una casa che ama molto, è avvocata, non ha una relazione stabile, ma è circondata dall’affetto di una famiglia atipica formata dal fratello e da cari amici. La sua vita, basata apparentemente su sicurezze granitiche, diventa incerta quando arriva, inaspettata e burrascosa, la diagnosi di cancro al seno. È chiaro fin da subito che molte cose saranno stravolte. Cominciano i viaggi per Bergamo e Milano, i cambiamenti non solo fisici dovuti alle terapie e soprattutto le domande a se stessa. Controllare e prevedere ogni cosa è davvero possibile? Rifiutare le relazioni stabili è veramente una scelta libera? Avrà il tempo per essere finalmente chi è? Spostamenti, malattia, cambiamenti e domande diventeranno l’occasione di un viaggio intimo e ironico con una destinazione inaspettata.

L’autrice

Claudia Profera nasce a Napoli nel 1977, si trasferisce in Sicilia all’età di cinque anni e dal 1996 vive a Palermo, dove esercita la professione di avvocato penalista. Appassionata di libri e scrittura, fin da bambina scrive racconti. Inaspettatamente, in un momento particolare della sua vita, ha tirato fuori dai cassetti anche i suoi sogni. “Avrei voluto solo uno spritz” è il suo libro d’esordio.

Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

