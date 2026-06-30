Contribuire alla trasformazione delle città in luoghi più verdi, resilienti, inclusivi e sostenibili, promuovendo un modello di rigenerazione urbana fondato sulla partecipazione attiva della comunità e sulla cura condivisa del territorio.

È quello su cui opera Metropolitree, organizzazione di volontariato che promuove a Palermo interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale cittadino. Grazie anche a un Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Comune di Palermo, sviluppa iniziative orientate alla tutela del verde pubblico e alla diffusione di una cultura della sostenibilità e della cittadinanza attiva.

Scientifico e partecipativo il suo approccio che conosceremo alle 18 di mercoledì 1 luglio in piazzetta Bagnasco.

“Cos’è Metropolitree?” è il titolo dell’evento al quale prenderanno parte Maura Cutri, co-founder di Metropolitree”, e Dario Scalia, referente regionale di Plasticfree, una delle principali organizzazioni di volontariato italiane impegnate nella tutela dell’ambiente e nel contrasto all’inquinamento da plastica, la cui missione è quella di contribuire alla costruzione di un futuro più sostenibile attraverso il coinvolgimento attivo della comunità e la promozione di comportamenti responsabili.

A sollecitare il dibattito, mercoledì pomeriggio, sarà Donato Didonna, presidente dell’associazione Piazzetta Bagnasco.

L’evento fa parte del ricco cartellone dell’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book.





Plastic Free Odv

Plastic Free OdV Onlus è una delle principali organizzazioni di volontariato italiane impegnate nella tutela dell’ambiente e nel contrasto all’inquinamento da plastica. Nata nel 2019, opera attraverso una rete capillare di migliaia di volontari e referenti territoriali, promuovendo iniziative concrete finalizzate a ridurre l’impatto dei rifiuti plastici sugli ecosistemi e a diffondere una maggiore consapevolezza ambientale tra cittadini, istituzioni e imprese. La missione dell’associazione è quella di contribuire alla costruzione di un futuro più sostenibile attraverso il coinvolgimento attivo della comunità e la promozione di comportamenti responsabili.

Grazie a un approccio basato sull’azione concreta e sulla partecipazione civica, Plastic Free ha già coinvolto centinaia di migliaia di volontari e studenti, rimosso milioni di chilogrammi di rifiuti dall’ambiente e sottoscritto centinaia di protocolli d’intesa con enti locali, affermandosi come un punto di riferimento nazionale e internazionale nella lotta all’inquinamento da plastica. A Palermo ha una community di circa 2.200 volontari, sensibilizzato circa 7.500 studenti, effettuato circa 35 clean up e raccolto oltre 80 tonnellate di rifiuti.

Metropolitree Odv

Metropolitree OdV è un’organizzazione di volontariato nata a Palermo nel novembre del 2024 che opera realizzando interventi di forestazione urbana capaci di migliorare la qualità della vita, incrementare la biodiversità e rafforzare la resilienza climatica delle città.

Le attività dell’associazione comprendono la progettazione e la messa a dimora di nuovi alberi e arbusti in aree urbane degradate o sottoutilizzate, il monitoraggio e la cura delle alberature realizzate, programmi di educazione ambientale rivolti a scuole e cittadini, eventi di divulgazione scientifica e percorsi di coinvolgimento della comunità nella gestione dei beni comuni. Attraverso il coinvolgimento diretto della comunità nella cura degli alberi, il progetto punta a trasformare il volontariato ambientale in uno strumento stabile di partecipazione civica e rigenerazione territoriale. Ad oggi ha messo a dimora circa 170 alberi e sono in corso di autorizzazione circa 50 aiuole, oltre progetti speciali in fase di sviluppo. Metropolitree intende contribuire alla trasformazione delle città in luoghi più verdi, resilienti, inclusivi e sostenibili, promuovendo un modello di rigenerazione urbana fondato sulla partecipazione attiva della comunità e sulla cura condivisa del territorio.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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