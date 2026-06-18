Un viaggio intrigante e divertente fra le più popolari fake-news siciliane. Lo faremo alle 18 di giovedì 18 Giugno in piazzetta Bagnasco con Gaetano Basile e il suo ultimo libro “???????????????????????????? ????’????????????????????????. ???????? ???????????????????????????? ???????????? ???????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????”, edito da Kalos. Uno spunto, quello che ha portato l’autore a questa sua altra tappa da affabulatore, da un mazzo di tarocchi da lui stesso trovato, ovvero “Le Minchiate fiorentine”. Dialoga con l’autore Agostina Passantino, scrittrice e bibliotecaria.

L’evento fa parte del cartellone dell’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book.

Il libro

Immediatamente sorge spontanea la domanda: come sono arrivate le minchiate fino a lì? Perché questo nome? Che collegamento c’è fra i tarocchi e le minchiate? A ben pensarci sono sinonimi, e Gaetano Basile ce lo dimostra. Siamo alla ricerca di risposte agli arcani più curiosi della nostra regione. Le “notizie tarocche” più diffuse e tramandate fino a oggi adesso avranno una spiegazione. Come quando si pesca una carta dal mazzo, allo stesso modo il lettore sarà libero di scegliere una minchiata e scoprire in che modo certe notizie siano diventate parte integrante (e talvolta fondante) della nostra storia.









Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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