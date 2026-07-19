Un racconto autobiografico che intreccia versi e fotografie, offrendo uno sguardo intimo sulla vita dell’autore, sulle sue passioni e sulle sfide affrontate. C’è tutta la sua esperienza di vita nel libro di Alberto Bilardo, “Lo specchio dei forti”, ultimo in ordine di tempo dopo “Un passo alla volta”, “Uno più uno” e “Al di là delle nuvole”, che attraverso pensieri e fotografie ci aiuta a riflettere sul tema della disabilità e sull’importanza di inseguire i propri sogni con determinazione, anche quando gli ostacoli sembrano insormontabili.

«Nelle mie foto lascio parlare i volti delle persone che hanno tanto da dire al di là delle sole parole. Quando fotografo le altre persone è come se provassi le loro sensazioni per quello che fanno, anche cose che non posso fare io: è come se vivessi due volte».

La sua presentazione alle 18 di martedì 21 luglio in piazzetta Bagnasco. A dialogare con l’autore sarà Rosy Calamita, segretario regionale del Movimento dei Cittadini Sicilia.

Un’occasione per approfondire il valore della narrazione personale come strumento di crescita e consapevolezza.

L’autore

Alberto Bilardo è un giovane di 30 anni. Dalla nascita le sue mani si muovono a fatica, quando cammina o corre non è coordinato, le sue parole escono con più tempo. Ha, infatti, una tetraparesi spastica che, però, non lo ha mai fermato, anzi gli ha dato la spinta maggiore per dimostrare che, anche con una fragilità come la sua, la vita può essere piena di colori. Dopo la licenza liceale, ha proseguito gli studi fino alla laurea in Scienze Sociali. Studi, accanto ai quali si è sviluppata la passione per la fotografia che Alberto pratica a livello professionale, catturando i dettagli della vita che corre attorno a lui, anche se il mare e la natura occupano nella sua vita personale e professionale un posto di rilievo.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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