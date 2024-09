S’intitola “Un nuovo patto sociale per Palermo” l’incontro in programma alle 18 di martedì 1 ottobre in piazzetta Bagnasco dove si dialogherà della bellezza del capoluogo siciliano, a partire dalla visione di Laura Abbadessa e della sua narrazione attraverso il web. A interagire con lei sarà Donato Didonna, presidente dell’associazione “Piazzetta Bagnasco”, realtà la cui stagione culturale ha animato dibattiti, riflessioni e confronti attorno a temi che creano comunità



Sponsor delle iniziative Cappadonia Gelati e Liberto Motisi fiori, mentre Modusvivendi la libreria che cura gli eventi letterari.

L’ospite

Orgogliosamente palermitana, nonostante tutto. Avvocato, editorialista sul web. Moglie, mamma, amica degli animali. Lettrice e scrittrice compulsiva. Appassionata della bella politica.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.