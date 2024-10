Sarà uno dei momenti che avvicinerà, passo dopo passo a uno degli eventi culturali più attesi dell’anno come l’’Efebo d’Oro Film Festival, in programma a Palermo dal 9 al 17 novembre 2024.

Un pomeriggio, durante il quale si racconterà la storia di un festival tradizionalmente legato alla riflessione sui rapporti fra Cinema e Letteratura ma anche il programma che caratterizzerà la prossima edizione, quello in programma alle 18 di martedì 29 ottobre in piazzetta Bagnasco. A introdurre l’evento sarà Ivan Scinardo, giornalista e direttore della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia, animando il dialogo e confronto con Alessandro Rais, direttore del Festival, e Paola Catania, presidente del Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema.

Ancora un altro evento letterario della ricca stagione 2024, che volge al termine, proposta dall’associazione “Piazzetta Bagnasco” che sta animando uno dei luoghi di socialità della città proponendo occasioni si incontro tra i tanti attori del territorio, in sinergia con il mondo dell’imprenditoria, accademico, dell’arte e del terzo settore. Un programma realizzato con Cappadonia Gelati e Liberto Motisi fiori come sponsor.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

