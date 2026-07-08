Si chiama Digital Challenge ed è nato nell’ambito di un progetto nato in una scuola secondaria di secondo grado di Palermo e perfezionato durante il Covid per gli incontri a distanza.





Cento le carte che, tra quiz, imprevisti e sfide, adatte a tutti, dagli otto anni in su, con l’intento che il gioco diventi un collante tra le varie generazioni. Compito dell’adulto, in questo caso, è innescare una discussione, spostare la discussione sul versante emotivo e indagare sulle difficolta del ragazzo.

Un gioco anche di gruppo del quale ci parlerà alle 18 di giovedì 9 luglio la sua ideatrice, Cetty Mannino, esperta di educazione digitale, dialogando con la giornalista Gilda Sciortino.

L’evento fa parte del ricco cartellone dell’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.