In scadenza il bando rivolto alle imprese turistiche non ricettive per specializzarsi su bambini, sport, enogastronomia e turismo pet-friendly

di Press Service

05/10/2023

“Piccoli aiuti per specializzarsi su grandi mercati turistici” è lo slogan con cui il Dipartimento

Agricoltura, capofila del progetto LATHEM, ha sintetizzato i contenuti dell’avviso in

scadenza il prossimo 9 ottobre.

Il Bando mira a far nascere nuovi servizi utili per chi si trova in vacanza in Sicilia per motivi

sportivi o eno-gastronomici oppure si muova in compagnia dei propri bambini o del proprio

cane.

Il contributo a fondo perduto previsto è del 100% ed è rivolto a neo imprenditori o a imprese

esistenti, non di alloggio, che vogliano specializzarsi su uno dei quattro target del progetto

Lathem: turismo della famiglie con bambini, turismo attivo e sportivo, turismo enogastronomico e turismo pet-friendly.

LATHEM è una complessa iniziativa progettuale che si propone la diversificazione e la

specializzazione del sistema di offerta turistica della Sicilia e, sperimentalmente, di quattro

governatorati in Tunisia attraverso il rafforzamento e/o la creazione di marchi di qualità

turistica.

Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma ENI di

Cooperazione transfrontaliera Italia Tunisia 2014-2020, di cui la Regione siciliana –

Dipartimento della Programmazione è l’Autorità di gestione.

Per saperne di più, clicca sul seguente link Progetto LA.THEM – Bando per sovvenzioni a cascata –

concorso di idee | Regione Siciliana.

Luogo: Sicilia – Tunisia

