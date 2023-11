Con la commedia brillante “Fiat voluntas dei” si apre la stagione teatrale 2023-2024 del teatro Sant’Eugenio di Palermo – Direzione artistica Pupella. L’opera classica di Giuseppe Macrì sarà in scena da sabato 11 novembre e per tre fine settimana, nei giorni di sabato (ore 21) e domenica (ore 17.45). Ad interpretare Padre Attanasio, una maschera palermitana d’eccellenza: Gino Carista che, sul palco, sarà insieme a Daniela e Lavinia Pupella, Leonardo Campanella, Luciano SergioMaria, Fabiola Arculeo, Valentino Pizzuto, Massimiliano Sciascia e Maria Elisabetta Trupiano; per la regia di Daniela Pupella.

Padre Attanasio si trova a dover risolvere i problemi familiari dei suoi parrocchiani, tra cui, la gelosia del Sindaco nei confronti della giovane moglie Mara, a sua volta innamorata del cugino Paolo che però, ormai, è totalmente preso da Annuzza, la figlia del temuto macellaio don Girolamo che è anche mal visto dai genitori del ragazzo, ovvero, donna Barbara, indaffarata donna di casa, e il marito, don Gaetano, che è invece piuttosto attaccato ai suoi averi.

A far da padrona sarà la tradizione popolare siciliana, ed i ritmi incalzanti restituiranno la concitazione di ogni scena e dei personaggi, tutti diversi, ognuno con la propria esasperante urgenza. Insomma, il divertimento sarà assicurato.

Costo del biglietto: intero euro 15 – ridotto (over 65) euro 13.

FIAT VOLUNTAS DEI: le date

Sabato 11 novembre | ore 21

Domenica 12 novembre | ore 17.45

Sabato 18 novembre | ore 21

Domenica 19 novembre | ore 17.45

Sabato 25 novembre | ore 21

Domenica 26 novembre | ore 17.45

STAGIONE 2023/2024

Una poltrona per divertirsi

Dal 2 al 10 dicembre

Nudi sul terrazzo

di Giuseppe Moschella e Roberto Pizzo

con Moschella & Mulè

13 e 14 gennaio

Le fiabe del mare (I capitoli della città)

di e con Salvo Piparo

musiche inedite di Michele Piccione

Dal 20 gennaio al 4 febbraio

Amici e guardati

di Lorenzo Pasqua

con Daniela e Lavinia Pupella, Maurizio Bologna, Leonardo Campanella e Daniele Vespertino

9 – 10 e 11 febbraio

Cinque spose per cinque fratelli

con Massimiliano Sciascia, Lavinia Pupella, Antonio Panzica, Daniela Pupella

Dal 17 febbraio al 3 marzo

Pidocchi si nasce

con Gino Carista, Caterina Salemi, Daniela Pupella, Leonardo Campanella, Rossella Leone

Dal 9 al 24 marzo

Vento in poppa

con Daniela e Lavinia Pupella, Leonardo Campanella, Iaia Corcione, Fabiola Arculeo, Francesca Picciurro

6 e 7 aprile

Mia moglie ha l’avvocato

con Maurizio Bologna, Gaspare Sanzo, Salvo Cambria, Fausta Intravaia, Domenico Scarone

Dal 13 al 21 aprile

Più o meno pausa

di Marco Pomar, Daniela Pupella e Francesca Picciurro

con Daniela Pupella

4 e 5 maggio (date da confermare)

Aspettando Mina

con Claudia Lo Castro, Lavinia Pupella e Leonardo Campanella.

Abbonamento a 10 spettacoli euro 140 | Turni A (Sabato ore 21) – B (Domenica ore 17.45).

Info e prenotazioni: 091 6710494 | 347 6568825.

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 11/11/2023

Data Fine: 26/11/2023

Ora: 21:00

Artista: vari artisti

Prezzo: 15.00

