Si tratta di Albù, Torlù e Mixù, tre soluzioni versatili pensate per coniugare qualità, sicurezza e praticità in cucina, realizzate con uova pastorizzate 100% siciliane.

Ideali sia per le ricette dolci che salate, hanno il vantaggio di azzerare gli sprechi in cucina, con tutta la sicurezza della pastorizzazione. Solo tuorlo, albume e mix di entrambe le componenti: questi i profili dei prodotti Rattenuti disponibili da settembre nei migliori supermercati dell’isola.

“Sono degli ovoprodotti naturali al 100%, ottenuti esclusivamente da uova siciliane pastorizzate, senza l’aggiunta di conservanti né additivi – spiega Antonino Rattenuti, direttore commerciale e amministratore dell’azienda avicola Rattenuti –. Con Albù, Torlù e Mixù vogliamo offrire una soluzione pratica, sicura e genuina per professionisti, pasticcerie, ristoratori e famiglie. Puntiamo sulla qualità e sul chilometro zero, valori che da sempre ci rappresentano”.

Grazie a nuovi investimenti l’azienda con Valle dell’Uovo ha fatto il suo ingresso sia nella grande distribuzione che nella quotidianità delle famiglie. A segnare la svolta, l’installazione di una moderna macchina riempitrice Galdi per la produzione del brick Gable Top da un litro grazie alla quale l’azienda entra ufficialmente nel mercato retail e porta le sue uova pastorizzate direttamente nelle case dei consumatori.

“Abbiamo voluto creare un prodotto integralmente siciliano, sicuro e senza sprechi, che semplifichi la vita in cucina senza rinunciare alla qualità. È un traguardo importante, raggiunto grazie alla fiducia dei nostri clienti e alla continua crescita della domanda: la produzione è costante e la richiesta aumenta mese dopo mese – racconta Rattenuti –. Infatti, sin dalla prima immissione nel mercato l’azienda ha rilevato grande interesse verso questa novità da parte di note aziende dell’isola, pasticcerie, ristoranti e hotels che hanno scelto Albù, Torlù e Mixù per le proprie preparazioni, riconoscendone la qualità e la resa”.

“In Sicilia ci sono circa 300 aziende che producono uova ma solo due si occupano di uova pastorizzate. Siamo orgogliosi di essere tra queste con un prodotto genuino e di qualità. È la nostra scommessa sul futuro e una nuova pietra miliare nella storia della famiglia Rattenuti”, conclude Rattenuti.

