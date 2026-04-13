Seppur all’esordio sulle selettive e veloci “strade bianche” del XVII Rally della Val d’Orcia, secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra, i neo portacolori Lorenzato- Lazzarini (Ford Fiesta Rally3) conquistano una preziosa piazza d’onore di classe consolidando la leadership nella classifica della serie tricolore

Pur chiamato a calcare per la prima volta in “carriera” i selettivi e veloci sterrati del Senese, teatro del XVII Rally della Val d’Orcia, secondo atto del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) andato in scena lo scorso fine settimana, il pilota vicentino Alex Lorenzato ha conquistato un preziosissimo argento tra le “Rally3”, consolidando la leadership di categoria (alla luce del successo già conseguito oltre un mese addietro al “Città di Foligno”, round d’apertura della serie tricolore). Presentatosi al via al volante della Ford Fiesta della PR2 Sport e in coppia con il fidato Nicolò Lazzarini, il giovane neo portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) ha intrapreso l’inedito impegno col giusto piglio, mantenendosi sempre a ridosso del vertice quando, nel corso dell’ultima prova speciale del sabato disputata in notturna, ha impattato su un sasso subendo la rottura del supporto del mozzo della gomma posteriore sinistra ma riuscendo, seppur a fatica, a completare la prima tappa. «L’indomani, grazie soprattutto al lavoro ineccepibile svolto dal team che ci ha riconsegnato una vettura competitiva e affidabile, siamo prontamente rientrati in gara migliorando il passo, tanto da imporci in tre frazioni cronometrate (i due passaggi della Monte Cetona e nella conclusiva power stage ndr)» – ha raccontato un pago Lorenzato all’arrivo – «Certo, dispiace per l’episodio, ma abbiamo incamerato punti pesanti per il prosieguo di stagione e ci riteniamo molto soddisfatti della prestazione in sé, archiviata senza alcun errore pur sostenendo ritmi molto alti. Il “Val d’Orcia”? Una competizione di altissima qualità e dal glorioso passato: su queste strade, d’altronde, sono state scritte pagine memorabili di storia del motorsport legate al leggendario Sanremo Rallye». Più che buona anche la seconda, quindi, per il 24enne originario di Tezze sul Brenta atteso ad un altro prossimo debutto, in occasione del 33° Rally Adriatico, in programma nel Maceratese dal 23 al 24 maggio.





Classifica CIRT Rally3 (dopo due gare)

1. Alex Lorenzato punti 32; 2. Tosetto 17; 3. Bini 15.

Calendario CIRT 2026

6/7 marzo – 5° Rally Città di Foligno (Pg); 11/12 aprile – XVII Rally della Val d’Orcia (Si); 23/24 maggio – 33° Rally Adriatico (Mc); 19/21 giugno – 54° San Marino Rally; 31 ottobre/1° novembre – 23° Rally dei Nuraghi e del Vermentino (Ot); 27/28 novembre – 5° Rally del Brunello (Si).





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