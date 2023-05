Giusy Lazzara, trapanese, 48 anni è il nuovo presidente del Comitato Co Co Pro Inail di Trapani. E’ stata eletta dai componenti del comitato consultivo dell’Istituto che si è insediato stamani. Lazzara, da anni ricopre diversi ruoli nel sindacato della Cisl, già segretaria provinciale e oggi anche Presidente dell’Anolf l’associazione nazionale Oltre le Frontiere della Cisl. Il comitato svolge un ruolo fondamentale di confronto tra parti sociali e Istituto, di indirizzo, monitoraggio, programmazione e progettazione di interventi nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro. “Sono temi centrali per il mondo del lavoro e porteremo avanti con grande impegno questo nuovo ruolo nel comitato – ha affermato Lazzara – che muove le sue mosse sulla base di una forte sinergia fra tutte le realtà che lo compongono. Bisogna lavorare tutti insieme affinché si possano migliorare i servizi dell’Istituto, perché c’è molta richiesta da parte dell’utenza, e in particolare quelli legati proprio al tema della sicurezza sul lavoro per la quale c’è ancora tanto da fare”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.