“Auguri di buon lavoro a Giorgio Soluri, nuovo direttore regionale dell’Inail Sicilia. In una fase in cui il tema della sicurezza sul lavoro e della prevenzione degli infortuni assume un rilievo sempre più centrale, la Cisl Sicilia auspica che si rilanci una collaborazione concreta e strutturata, nel segno della partecipazione e della responsabilità condivisa”.

Lo ha detto il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, che ha ringraziato Giovanni Asaro per il lavoro svolto in questi anni. “Occorre mettere al centro la prevenzione – ha aggiunto – rafforzando tutte le politiche e gli strumenti capaci di ridurre il numero di infortuni e di malattie professionali, promuovendo al tempo stesso una diffusa cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.





In questo percorso il ruolo dell’Inail è fondamentale, sia sul piano delle attività di prevenzione sia su quello della tutela e del sostegno ai lavoratori colpiti da infortuni o patologie legate all’attività lavorativa”.

Il segretario generale della Cisl Sicilia ha sottolineato come si debba costruire un sistema sempre più efficace di prevenzione e protezione, che coinvolga imprese, lavoratori e parti sociali.

“Solo attraverso una collaborazione stabile e partecipata – ha affermato il segretario generale della Cisl Sicilia – sarà possibile rafforzare i controlli, migliorare la formazione e diffondere buone pratiche nei luoghi di lavoro”.

