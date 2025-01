Inaugurata ieri mattina l’aula immersiva nell‘Istituto Verona Trento Messina dal provveditore agli studi di Messina Leon Zingales e dalla dirigente scolastica Simonetta Di Prima, alla presenza anche dei i vicepresidi Eliana Bottari e Roberto Cardullo e di diversi insegnati e studenti della scuola. Realizzata con i fondi del Pnrr Labs, l’aula immersiva, situata nel piano rialzato dell’ala A dell’edificio scolastico, è uno spazio fisico di circa 60 metri quadri, in cui ciascuna parete funge da schermo di proiezione per creare un’esperienza didattica altamente coinvolgente. In tal modo l’ambiente simula l’immersione molto bene in un certo contesto.





Oltre a una variegata gamma di contenuti, volti a soddisfare le numerose esigenze didattiche del nostro Istituto, è stata progettata anche la possibilità di creare nuovi contenuti a cura degli alunni e dei docenti della scuola. Le aule immersive garantiscono lezioni dinamiche con maggiore impatto emotivo poiché coinvolgono gli alunni facendoli interagire con i materiali didattici. L’aula immersiva è uno spazio di metratura molto ampia oscurato per le videoproiezioni didattiche. Il software consente l’accesso ad un’ampia gamma di contenuti multimediali didattici, tutti fruibili in modo immersivo. È importante ricordare che investire in soluzioni che attraverso l’immersività stimolano l’emotività degli alunni non rende semplicemente le lezioni più piacevoli, ma ha un effetto importante sull’efficacia della didattica: il divertimento e gli stimoli positivi fanno assimilare meglio i concetti e rendono l’apprendimento più completo e duraturo.





Si tratta di una tecnologia trasversale, irrinunciabile, per qualsiasi ambiente interattivo dedicato all’apprendimento, sia per l’intrinseca efficacia in campo pedagogico, che per la crescente importanza che questa tecnologia sta assumendo nell’industria. Il provveditore di Messina, Leo Zingales ha commentato: “l’Istituto Verona Trento è tra le prime scuole a dotarsi di un’aula immersiva, e con una visione rivolta al futuro dell’istruzione, ha deciso di implementare metodologie innovative e spazi educativi all’avanguardia, per garantire agli studenti un ambiente di apprendimento stimolante e interattivo, dove la tecnologia incontra la didattica tradizionale, promuovendo così un approccio più coinvolgente e multidimensionale”. La dirigente scolastica Simonetta Di Prima ha sottolineato “l’importanza di avere un’aula immersiva così grande e attrezzata all’interno dell’istituto”, evidenziando come “questa innovativa struttura non solo favorisce un apprendimento esperienziale e coinvolgente, ma permette anche agli studenti di sviluppare competenze digitali e collaborative, preparandoli così ad affrontare le sfide del mondo moderno in modo efficace e creativo”.





La vicepreside Eliana Bottari ha affermato che “l’utilizzo dell’aula immersiva rappresenta un’opportunità straordinaria per arricchire il processo didattico, poiché consente agli studenti di esplorare contenuti in modo interattivo, stimolando la loro curiosità e la loro motivazione, mentre sviluppano competenze cruciali per il loro futuro”. L’aula immersiva permette difatti, un’ampia scelta di contenuti, tanto che che le materie base del biennio possono tutte predisporre lezioni e in particolare, grazie al software acquistato, soprattutto l’indirizzo di Grafica e Comunicazione, può produrre contenuti inediti, anche dove non esistono biblioteche predeterminate. In questo modo, docenti e alunni possono produrre innovativi contenuti e questo permette ai ragazzi di acquisire sempre skills migliori.

