È stato inaugurato in via Solaris il nuovo centro ABA realizzato dalla cooperativa Casa, dedicato all’analisi comportamentale applicata (ABA) per bambini e adolescenti fino a 18 anni affetti da disturbi dello spettro autistico. Il centro, convenzionato con l’Asp, offrirà anche servizi di logopedia, psicomotricità e sostegno psicologico destinati a tutte le fasce di età.

La Cooperativa Casa è associata al Consorzio Umana Solidarietà, realtà che riunisce strutture e cooperative impegnate nel campo dei servizi sociali e sociosanitari. Alla cerimonia era presente anche Paolo Ragusa, coordinatore del Consorzio.

«Siamo orgogliosi dell’istituzione del centro Aba gestito dalla cooperativa Casa – ha dichiarato Paolo Ragusa –. Questa nuova realtà rappresenta un modello virtuoso di integrazione tra pubblico e privato sociale, capace di rispondere ai bisogni delle famiglie e di costruire un futuro migliore per tanti ragazzi».

A portare il saluto istituzionale anche il sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, che ha sottolineato l’importanza della nuova apertura: «È un bene che la città di Biancavilla si doti di una struttura del genere che garantisce assistenza qualificata. Migliorare la qualità di vita dei nostri ragazzi è tra gli obiettivi più importanti di una società moderna».

Il sindaco ha inoltre voluto ringraziare pubblicamente Alfio Ranno e Claudia Mangano della cooperativa Casa, nonché i dottori Giovanni Rapisarda, direttore della Neuropsichiatria infantile dell’Asp etnea, e Mario Santagati, primario di Psichiatria dell’ospedale di Paternò, per il loro prezioso contributo alla realizzazione del progetto.

Il centro ABA di Biancavilla si pone dunque come un nuovo punto di riferimento sul territorio per la presa in carico precoce e multidisciplinare dei disturbi dello spettro autistico.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.