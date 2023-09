Mazzarino – “Lavoriamo insieme per Mazzarino e per tutta la provincia”: è il tema che hanno trattato i vertici regionali del partito Fratelli d’Italia che lunedì pomeriggio si sono ritrovati a Mazzarino presso la sala del palazzo Alberti alla presenza di Salvo Pogliese, senatore della Repubblica; Giuseppe Catania, deputato regionale; Giampiero Cannella, coordinatore del partito per la Sicilia Occidentale; Fabiano Lomonaco, coordinatore provinciale; Sandra Bennici, responsabile enti locali e Vincenzo D’Asaro, coordinatore comunale.

In una sala gremita di gente, l’occasione è stata utile per rimarcare la presenza del partito a Mazzarino, attraverso l’inaugurazione della sede ed il confronto sui temi di sviluppo necessari al rilancio del territorio. Alla presenza degli assessori comunali Martina Selvaggio e Filippo Alessi, e di diversi consiglieri comunali dei comuni viciniori di Fratelli d’Italia, il coordinatore locale Vincenzo D’Asaro, attuale consigliere comunale e già sindaco della città, ha voluto rimarcare la presenza concreta e l’attenzione del partito Fratelli d’Italia verso l’entroterra siciliano ed in particolar modo la città di Mazzarino: “la vostra presenza – ha sottolineato Vincenzo D’Asaro -significa che Fratelli d’Italia in questo territorio può fare la differenza, attraverso l’impegno e la qualità dell’offerta politica”.

D’Asaro ha ufficializzato, nel corso del convegno che è durato ben due ore, la nomina del vicecoordinatore comunale di Fdi, l’avv. Giuseppe Impaglione: “l’obiettivo- ha affermato D’Asaro -è quello di rafforzare la struttura del partito e di avere un adeguato supporto per costruire il programma elettorale, poiché Fratelli d’Italia rivendica un ruolo primario alle prossime competizioni elettorali. L’esperienza dell’avv. Impaglione è un’ulteriore garanzia per trovare la sintesi e per includere tutti coloro i quali hanno voglia di scrivere la parola sviluppo in questa città”.

“Dovete ascoltare tutti i rappresentanti della società, – ha affermato l’on. Giuseppe Catania-gli ordini professionali, le associazioni, i sindacati. Insieme dobbiamo costruire una nuova pagina per lo sviluppo di questo territorio, senza nessuna distinzione tra Nord e Sud, partendo dall’agricoltura, dalla sanità e da tutti quei servizi utili a conquistarsi concretamente la fiducia del territorio”.

“La capacità di governo e la guida sicura di Giorgia Meloni ci stanno consentendo di continuare a crescere e radicarci nel territorio” ha sottolineato Giampiero Cannella, assessore comunale di Palermo e responsabile per la Sicilia Occidentale di Fratelli d’Italia.

“Fratelli d’Italia è qui per dire concretamente che questo territorio può cambiare- ha concluso il sen. Salvo Pogliese- e noi saremo sempre pronti ad ascoltare le vostre istanze, per una politica concretamente vicina alla gente, dando soluzioni reali”.

