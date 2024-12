Si è tenuta domenica 1 dicembre a Mineo, in provincia di Catania, l’inaugurazione della XXIV edizione del Natale nei Vicoli.

Domenica sera, sotto la suggestiva Porta Adinolfo, la città di Mineo si è illuminata con l’accensione dell’albero e delle luci di Natale: “Vi diamo il benvenuto a questa edizione di Natale nei Vicoli 2024/2025. Avremo tutto il mese, fino al 6 gennaio, dedicato alla nostra manifestazione – ormai famosa visto che siamo giunti alla 24esima edizione. E come ogni anno io sono abbastanza emozionata”, ha dichiarato l’assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo, Alessandra Lira. “Ogni anno – ha aggiunto l’assessore – la manifestazione è diversa e ogni volta si prova un’emozione diversa e unica”. Infine, l’assessore Lira ha ringraziato “tutte le persone che si impegnano per far sì che Mineo sia presente nel territorio, nella nostra provincia. Vi auguro buon giro e buone feste”.

Sono seguite le parole del primo cittadino, Giuseppe Mistretta: “Siamo quasi arrivati a un quarto di secolo. Il prossimo anno festeggeremo i 25 anni della manifestazione del Natale nei Vicoli. Rendiamo questo evento ogni anno migliore che dia splendore a Mineo, al Calatino. Perché se si vuole vivere un’atmosfera natalizia, vera, siciliana, si deve venire a Mineo: non c’è alcun dubbio”.

“Entriamo nel clima del Natale e della preghiera – ha poi aggiunto il parroco della Chiesa di Santa Agrippina, Don Matteo Malgioglio –. Parlare del Natale significa mettere al centro il protagonista, nostro Signore Gesù, la sua nascita. Quando si crea un presepe, ciò per cui Mineo è famosa in tutta la Sicilia e oltre non si fa altro che mettere al centro dell’attenzione l’immagine di Gesù Bambino”.

Subito dopo è iniziata la visita del percorso presepistico, partendo dalla Casa di Babbo Natale – che quest’anno è allestita negli splendidi saloni del Circolo di Cultura “Luigi Capuana” –. Vicoli, scantinati e vecchie cantine rivedono la luce grazie alla natività. Fino al 6 gennaio, a Mineo, potrete visitare: i nostri presepi, la Casa di Babbo Natale, la Casa Museo “Luigi Capuana”, il Museo Civico Archeologico “Corrado Tamburino Merlini”.



Nelle giornate ufficiali del 25, 26 e 29 dicembre e 5-6 gennaio è prevista anche l’apertura del presepe vivente, dell’area food dove poter gustare i prodotti del posto, mostre, esposizioni, eventi di musica e spettacolo, oltre alla visita dei presepi e del circuito museale.

“In questo periodo il nostro paese diventa un vero e proprio presepe a cielo aperto e di vanedda in vanedda i nostri maestri rinnovano la tradizione presepistica locale. Case disabitate e vecchi scantinati rivedono la luce grazie alla natività, così come la fede illumina le vite di noi cristiani. Vi invitiamo a passeggiare per i vicoli di Mineo affinché possiate respirare la magia del Natale e non solo. Culla di scrittori e poeti come Luigi Capuana e Giuseppe Bonaviri, candidato al premio Nobel di cui quest’anno ricorre il Centenario della nascita, nonché luogo dove il Re dei Siculi Ducezio trovò riparo e fondò il suo regno. Durante la vostra permanenza potrete visitare, per la felicità dei più piccoli, la Casa di Babbo Natale e lo storico Presepe Vivente nonché degustare le nostre eccellenze gastronomiche e culinarie presso l’Area Food”

– Il Sindaco, Dott. Giuseppe Mistretta. L’Assessore alla Cultura, Dott.ssa Alessandra Lira





PROGRAMMA





DAL 2 AL 22 DICEMBRE

(Solo con prenotazione)

Concorso Presepi artistici, Casa di Babbo Natale, Casa Museo “Luigi Capuana”, Museo Civico Archeologico “Tamburino Merlini”





25 DICEMBRE

Dalle ore 16:00 alle 22:00 Concorso Presepi artistici, Casa di Babbo Natale, Casa Museo “Luigi Capuana”, Museo Civico Archeologico “Tamburino Merlini”, mostre ed esposizioni

Dalle ore 17:00 alle 22:00 Presepe vivente, Scenografie viventi, Area food con prodotti tipici locali









26 E 29 DICEMBRE, 5 E 6 GENNAIO

Dalle ore 9:30 alle 22:00 Concorso Presepi artistici, Casa di Babbo Natale, Casa Museo “Luigi Capuana”, Museo Civico Archeologico “Tamburino Merlini”, mostre ed esposizioni

Dalle ore 17:00 alle 22:00 Presepe vivente, Scenografie viventi, Area food con prodotti tipici locali





In ciascuna delle giornate ufficiali sono previsti eventi di cultura, musica e spettacolo che vi faranno vivere la magia del Natale nei Vicoli





Servizi ai visitatori

Tour presepistico, ingresso musei Casa “Luigi Capuana” e Museo Civico Archeologico “Tamburino Merlini” – € 5,00







Casa di Babbo Natale – € 1,50 (Gratuita per i bambini fino a 5 anni di età)





Presepe vivente – € 3,00





Per maggiori informazioni e prenotazioni: 0933989058 oppure 0933989022









Luogo: Piazza Buglio, 40, MINEO, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.