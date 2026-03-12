L’inaugurazione del nuovo spazio multifunzionale di via Padre Spoto, nel quartiere Sperone, rappresenta un importante passo avanti nel percorso di rilancio sociale e urbano della Seconda Circoscrizione di Palermo.

Il nuovo spazio, promosso dal Comune di Palermo e destinato alle associazioni e alle realtà del territorio, nasce con l’obiettivo di diventare un luogo di incontro, partecipazione e crescita per i giovani e per l’intera comunità del quartiere.





Lo Sperone, storicamente borgata marinara della città e oggi parte della periferia orientale di Palermo, negli ultimi decenni ha vissuto profonde trasformazioni urbanistiche e sociali che hanno determinato criticità e carenza di servizi. Negli ultimi anni, tuttavia, il territorio è stato al centro di diverse iniziative di rigenerazione urbana e culturale che stanno contribuendo a restituire nuova vitalità al quartiere.

«L’apertura di questo spazio multifunzionale – dichiara il consigliere della II Circoscrizione Giuseppe Piazzese – rappresenta un segnale concreto di attenzione verso lo Sperone e più in generale verso tutta la Seconda Circoscrizione. Parliamo di un territorio che per troppo tempo ha sofferto carenze di servizi e di spazi di aggregazione, ma che oggi può contare su nuove opportunità di crescita e partecipazione».





«Investire in luoghi come questo – prosegue Piazzese – significa rafforzare il tessuto sociale, sostenere il lavoro delle associazioni e offrire ai giovani alternative positive, contribuendo a costruire comunità più forti e inclusive».

«La rinascita delle nostre periferie – conclude Piazzese – passa anche da iniziative come questa: spazi aperti alla cittadinanza, alla cultura e alla partecipazione. È da qui che può partire una nuova stagione di sviluppo per lo Sperone e per l’intera costa sud della città».

Luogo: Via francesco padre Spoto , 17

