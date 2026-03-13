“L’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale Cervello rappresenta un traguardo importante per la sanità palermitana e per tutto il territorio. Un risultato che arriva al termine di un lungo percorso nel quale la Cisl è stata in prima linea nella difesa e nella valorizzazione di quest’area strategica di emergenza-urgenza”.





Lo dichiarano il segretario aziendale Cisl Fp Palermo Trapani dell’azienda “Villa Sofia Cervello” di Palermo, Nando Scimone e il vicecoordinatore del dipartimento Sanità pubblica Cisl Fp Palermo Trapani, Michele D’Angelo. “Negli anni abbiamo sostenuto con determinazione – aggiungono Scimone e D’Angelo – la necessità di mantenere operativo e pienamente funzionale il Pronto Soccorso del Cervello, evidenziando il ruolo fondamentale che questa struttura svolge nel garantire risposte tempestive ai bisogni di salute dei cittadini e nel sostenere l’intero sistema dell’emergenza cittadina.

Abbiamo portato avanti con forza le ragioni dei lavoratori e dell’utenza, promuovendo un confronto serrato con le istituzioni sanitarie e regionali affinché si arrivasse a un potenziamento reale dei servizi, delle strutture e delle condizioni di lavoro degli operatori”. Per la Cisl Fp Palermo Trapani, “quello di oggi è un risultato importante che dimostra come il dialogo, il confronto e la determinazione possano produrre risultati concreti”.





“Abbiamo sempre difeso questo presidio di emergenza – sottolineano Scimone e D’Angelo – perché rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la città e per l’intera area metropolitana. Adesso occorre continuare a investire su personale, organizzazione e sicurezza dei lavoratori. Le strutture sono fondamentali, ma senza risorse umane adeguate non può esserci una sanità efficiente e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini”.

