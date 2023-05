Il Panormedil Cpt ha partecipato oggi, con una delegazione di ragazzi, all’inaugurazione di un giardino a Palazzo Jung dove è stato avviato un cantiere per la creazione di un museo del presente dedicato alle vittime della mafia. “Abbiamo voluto anche noi come Panormedil-spiegano in una nota congiunta il presidente ed il vicepresidente del Panormedil Cpt, Gaetano Scancarello e Pasquale De Vardo- dare il segnale di vicinanza e il nostro contributo per la difesa della legalità e la lotta ad ogni forma di criminalità organizzata e per lanciare il messaggio che la legalità deve essere praticata anche nei cantieri edili per la tutela dei lavoratori. Siamo stati ospiti della fondazione Falcone, con i ragazzi che hanno preso già parte alle attività per la settimana mondiale della sicurezza, che è partita lo scorso 28 aprile, per dare testimonianza concreta e di sostegno ad ogni iniziativa utile per infondere la cultura della legalità.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.