RIPARTE CON IL TUTTO ESAURITO LA NUOVA STAGIONE TEATRALE AL TEATRO MASSIMO DI SIRACUSA. CALOROSI APPLAUSI PER L’ALTALENA, DI NINO MARTOGLIO

Con “L’Altalena”, di Nino Martoglio, classico della tradizione teatrale siciliana che intreccia ironia e grottesco, si è inaugurata la nuova stagione teatrale 23/24 al Teatro Massimo di Siracusa. Sul palco tre grandi attori come Tuccio Musumeci con la sua generosità artistica, Miko Magistro e Guia Jelo. In scena anche l’affiatata compagnia formata da Filippo Brazzaventre, Carmela Buffa Calleo, Agata Montagnino, Santo Pennisi, Emanuele Puglia, Santo Santonocito, Luana Toscano.

Una storia di altri tempi, quasi una sceneggiata verrebbe da dire; uno spettacolo che nonostante le numerose repliche in tutto lo Stivale non delude mai le aspettative. E ieri in un teatro sold out, lunghi e accoglienti sono stati gli applausi per la messa in scena diretta da Giuseppe Romani. Una grande risposta da parte del pubblico, sia in termini di numeri che di entusiasmo. Il teatro ritorna ad essere luogo di incontri, di scambi culturali e di formazione. Il teatro ritorna a vivere a Siracusa.

“È una grande felicità rivedervi a teatro – afferma il direttore artistico Orazio Torrisi -. Anche se nel corso degli ultimi anni è stato riaperto per qualche occasione, adesso ci proponiamo e ci auguriamo che sia la riapertura di una stagione che duri negli anni per dare a Siracusa una programmazione stanziale come quella dell’Inda, con la quale abbiamo stretto un rapporto di collaborazione e che spero duri negli anni. Un ringraziamento all’Amministrazione comunale, al sindaco Francesco Italia, all’assessore alla Cultura Fabio Granata senza i quali non avremmo potuto portare avanti il progetto della riapertura di questo teatro che è un gioiello. Un teatro che meritava di essere riaperto e rivissuto. E il pienone di stasera ci ripaga degli sforzi e delle fatiche che abbiamo dovuto affrontare in questi ultimi due anni. Spero che la programmazione, abbastanza variegata, sia di vostro gradimento. Il teatro è vita. Il teatro è confronto e democrazia e anche quando non piacciono le cose, servono a confrontarsi e a crescere insieme” .

“Dopo un percorso difficile e complesso e dopo tantissimi spettacoli di grande qualità promossi in questi anni dalla Amministrazione di Francesco Italia – afferma l’assessore alla Cultura Fabio Granata – è stato emozionante il primo tutto esaurito in una stagione “stabile”. Evviva il nostro Teatro Massimo Città di Siracusa!”.

Tra gli spettacoli fuori programmazione, giorno 8 e 9 dicembre verrà messo in scena “Il compleanno” di Harold Pinter, per la regia di Peter Stein con Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci, Fernando Maraghini, Alessandro Sampaoli ed Emilia Scatigno. Il cartellone della stagione 23/24 proseguirà invece il 7 e l’8 novembre con Liolà di Luigi Pirandello, con Mario Incudine, Paride Benassai, Rory Quattrocchi, Olivia Spigarelli, Angelo Tosto, con la regia di Mario Incudine e Moni Ovadia.

