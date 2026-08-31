L’On. Rosellina Marchetta ha scritto al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, chiedendo interventi straordinari e sostegno immediato alle comunità, alle famiglie e alle attività colpite dai roghi: “La gravità delle conseguenze determinate dagli incendi che hanno colpito Sciacca e numerosi altri territori della Sicilia impone una risposta immediata, concreta e straordinaria da parte delle Istituzioni”.

La Deputata ha chiesto che la Regione valuti e disponga, con la massima urgenza e attraverso le procedure previste, la dichiarazione dello stato di emergenza per Sciacca e per tutti i territori siciliani maggiormente devastati dagli incendi.





“Non possiamo lasciare sole le comunità colpite – afferma l’On. Marchetta – Dietro le conseguenze di questi incendi ci sono famiglie, imprenditori, agricoltori, allevatori e cittadini che hanno visto compromessi, in poche ore, sacrifici e attività costruiti nel corso di una vita. A loro deve arrivare una risposta forte, tempestiva e concreta. In momenti come questi le Istituzioni hanno il dovere di essere presenti e vicine alle persone. La solidarietà è importante, ma deve tradursi rapidamente in provvedimenti concreti. Sciacca e tutti i territori colpiti dagli incendi non possono essere lasciati soli ad affrontare le conseguenze di questa grave emergenza”.





“Confido nella sensibilità istituzionale del Presidente Renato Schifani – conclude la Deputata – e nella sua attenzione verso le difficoltà delle comunità siciliane, affinché si possa intervenire con la massima urgenza e mettere in campo tutte le iniziative necessarie per sostenere concretamente i territori e i cittadini duramente colpiti dagli incendi”.

Luogo: Assemblea Regionale Siciliana, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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