“Mentre continuano i roghi a causa del fortissimo caldo che sta attraversando la Sicilia, la Cisl Fp intende rivolgere i suoi ringraziamenti ai dipendenti del Corpo forestale e della Protezione civile della Regione Siciliana, che stanno lottando in prima linea perchè la situazione possa rientrare all’interno di un quadro di normalità”, ad affermarlo è il segretario generale della Cisl Fp Sicilia Paolo Montera accendendo un faro sul lavoro dei dipendenti e dei dirigenti generali che coordinano le due branche dell’amministrazione e di tutte le forze impiegate nell’emergenza.

“I fronti aperti – prosegue Montera – gli incendi, l’asfalto rovente, le difficoltà alle reti e l’assistenza alle persone. E come sempre accade quando si deve fare fronte alle crisi, l’opinione pubblica riscopre come sia importante il personale. Per queste ragioni, mentre da ormai troppo tempo anche questi due dipartimenti operano in una grave e cronica carenza di organici, ci preme ribadire, l’importanza di dare nuova linfa ai ranghi del Corpo forestale e della Protezione Civile. In entrambi i casi, – conclude il segretario della Cisl Fp Sicilia -, si tratta di fiori all’occhiello dell’amministrazione regionale che, come da noi spesso sostenuto, meritano di essere rilanciati con l’ampliamento delle capacità assunzionali”

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.