Catania – Azione Catania esprime ferma condanna per il grave incendio che nelle scorse ore ha devastato il secondo piano dell’Istituto scolastico “Pestalozzi” al Villaggio Sant’Agata. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ancora più drammatiche, mentre la Procura ha già aperto un fascicolo per accertare le cause del rogo.

“Colpire una scuola significa colpire il cuore della nostra comunità, della nostra democrazia e del futuro dei nostri figli – dichiara Marco Magnano San Lio, coordinatore cittadino di Azione Catania –. Qualunque sia la matrice del gesto, siamo di fronte a un attacco alla legalità, al sapere e alla speranza. Non possiamo permettere che atti così vigliacchi diventino la normalità nelle nostre periferie”.

Magnano San Lio sottolinea l’importanza di una risposta corale: “Serve una reazione immediata dello Stato, delle istituzioni e della politica locale. Ma serve soprattutto un investimento vero e strutturale nei quartieri più fragili della città. Le scuole devono essere presìdi vivi di cultura, libertà e opportunità. Lasciarle sole significa consegnare intere comunità al degrado e alla paura”.

Azione Catania esprime piena solidarietà alla dirigente scolastica, ai docenti, al personale e agli studenti della Pestalozzi, che nonostante la devastazione hanno ribadito la volontà di proseguire il loro impegno educativo.





