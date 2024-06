“L’ennesima vittima sul posto di lavoro ci pone davanti, ancora una volta, il tema della sicurezza sui posti di lavoro. In particolare nel settore dell’edilizia dove gli incidenti gravi, e spesso anche mortali sono, sono così frequenti da rappresentare una vera e propria mattanza. Ci stringiamo ancora una volta attorno al dolore dei familiari ricordando che abbiamo più volte chiesto a tutte le istituzioni competenti, ed anche al Prefetto, la convocazione di un tavolo permanente in materia di prevenzione e controllo mirato. Bisogna trovare il modo di monitorare ogni singolo cantiere, ed in questo senso oggi le nuove tecnologie possono dare una grande mano. È il momento di prendere atto, tutti insieme, dalle aziende alle istituzioni, della drammaticità della situazione che ormai assume le caratteristiche di un’emergenza sociale che, come tale deve essere trattata, adottando misure straordinarie” Lo afferma il segretario generale della Feneal Uil Tirrenica Pasquale De Vardo, appresa la tragica notizia della morte dell’operaio Giovanni Terrana in un cantiere edile a Campofelice di Roccella.



