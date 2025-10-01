Nella serata di ieri, intorno alle ore 19:30, lungo la pista ciclabile di Viale Europa, all’altezza della cartolibreria, si è verificato un grave episodio che ha coinvolto un cane di piccola taglia, rimasto vittima di un investimento da parte di un motociclo modello Scarabeo di colore grigio. L’animale, fortunatamente ancora in vita, è stato soccorso grazie all’intervento congiunto delle autorità e delle associazioni presenti sul territorio.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale di Alcamo, il servizio randagismo, l’associazione “Un’Anima Mille Zampe Italia”, rappresentata dal presidente nazionale Gaspare Camarda, dalla vicepresidente nazionale Anna Rosalia Amoroso e da alcuni volontari, nonché un’altra associazione animalista locale.





Secondo le prime ricostruzioni, il cane sarebbe stato investito circa un’ora prima dell’arrivo delle associazioni. In assenza immediata di un veterinario sul luogo, i rappresentanti dell’associazione hanno sollecitato con fermezza l’adozione di provvedimenti urgenti per garantire il trasporto dell’animale in una clinica veterinaria, richiamando la possibilità di agire in stato di necessità come previsto dall’art. 54 del Codice Penale.

Dopo diverse ore, l’animale è stato trasferito presso il rifugio sanitario e preso in carico dal veterinario reperibile dell’ASP, che ha provveduto a effettuare i primi accertamenti e a somministrare le terapie necessarie. È stato accertato che il cane non si trovava in pericolo di vita immediato, ma sono stati disposti ulteriori controlli clinici previsti per la giornata del 1° ottobre 2025.

Attraverso la lettura del microchip, le autorità hanno tentato di risalire al proprietario dell’animale, ma il numero telefonico registrato sul portale dell’ASP è risultato inesistente.





Il presidente nazionale di “Un’Anima Mille Zampe Italia”, Gaspare Camarda, ha dichiarato: “Tutti i proprietari di animali domestici hanno il dovere di custodirli responsabilmente, tenendoli al guinzaglio e senza lasciarli incustoditi. È inaccettabile che si verifichino ancora episodi di questo tipo”.

Camarda ha inoltre annunciato la presentazione di una denuncia per omissione di soccorso nei confronti di chi ha investito l’animale senza fermarsi, e ha richiesto alle autorità competenti di visionare con attenzione le registrazioni delle telecamere presenti lungo Viale Europa. Contestualmente sarà denunciato anche l’attuale proprietario del cane per mancata custodia dell’animale.

Infine, l’associazione rinnova l’appello al Sindaco di Alcamo affinché vengano potenziate le attività di vigilanza sul territorio tramite la collaborazione tra associazioni e guardie zoofile locali, come già richiesto formalmente lo scorso mese e nuovamente sollecitato nella giornata di ieri.

L’auspicio condiviso da tutti è che il piccolo cane, un esemplare anziano di taglia ridotta, possa ristabilirsi completamente grazie alle cure ricevute.

