“I dati sui morti sul lavoro che si registrano dall’inizio di quest’anno sono drammatici con 45 vittime già registrate e l’aumento di denunce di infortuni. Sono numeri che non possono lasciare indifferenti e di fronte ai quali la prevenzione è l’unica soluzione, e si realizza solo con la formazione dei lavoratori e la consapevolezza che solo rispettando le norme di sicurezza si riduce il rischio di perdere la vita sul posto di lavoro”.

Lo ha detto il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D’Anca, che ha partecipato stamattina a ‘ La Cittadella della salute e della sicurezza’ la manifestazione promossa e organizzata in occasione della giornata mondiale della sicurezza, che si è svolta ai cantieri culturali della Zisa per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e del rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri. “La partente a punti e l’aumento degli ispettori, che sono troppo pochi, sono strumenti utili per arrestare questa scia di sangue e bisogna poi infondere la cultura della formazione e della sicurezza proprio a partire dai ragazzi che rappresentano le future generazioni e possono anche essere i principali protagonisti per sensibilizzare a casa tanti padri di famiglia al rispetto delle norme di sicurezza, che non devono essere concepite come meri adempimenti formali ma come veri e propri strumenti per tutelare la proprio incolumità”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.