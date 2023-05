In data odierna le Organizzazioni Sindacali Territoriali SLC CGIL – FISTel CISL – Uilcom UIL sono state ricevute in prefettura dal Capo di Gabinetto, Dott.ssa Maria Baratta a seguito della richiesta d’incontro inviata nei giorni scorsi e in occasione del SIT IN che ha previsto la mobilitazione di tutte le lavoratrici e i lavoratori della sede WINDTRE di Palermo contro la cessione del ramo d’azienda e lo scorporo della Rete.

Le OO.SS hanno espresso le loro preoccupazioni sulla tenuta occupazionale del perimetro aziendale a fronte del progetto presentato da WINDTRE in data 29 Marzo che prevede la vendita della rete e la cessione di un ramo dell’azienda con circa 6300 lavoratori coinvolti a livello nazionale di cui 440 insistono sul nostro territorio siciliano.

Al Capo di Gabinetto è stata ribadita l’esigenza di un intervento urgente sul Governo Nazionale e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’apertura di un Tavolo di confronto affinché si possa evitare l’ennesimo “spezzatino aziendale” che non garantisce prospettive di lavoro ma solo precarietà e disoccupazione inserendosi in un contesto di settore, quello delle Telecomunicazioni, ormai in crisi da diversi anni.

Il Capo di Gabinetto preso atto delle istanze sollevate dalle OO.SS si è assunto l’impegno di interloquire celermente con il Governo Nazionale affinché i Ministeri coinvolti possano convocare urgentemente il tavolo di confronto.

Abbiamo positivamente registrato la massiccia partecipazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori alla protesta indetta consapevoli che l’adesione allo sciopero nazionale di oggi costituisce lo strumento di lotta collettiva per la tutela dei diritti e del lavoro nella convinzione che la forza del sindacato risiede proprio nella partecipazione attiva di tutti.

Le OO.SS a fianco di tutti i lavoratori continueranno le azioni di mobilitazione fino a quando non ci sarà la convocazione del Tavolo Ministeriale.

Nei prossimi giorni invieremo anche le richieste d’incontro alle istituzioni comunali e regionali affinché ci sia da parte di queste un efficace ed immediato intervento a tutela dei posti di lavoro sul nostro territorio.

