Oggi, presso l’Auditorium del Dipartimento Materno Infantile dell’Arnas Garibaldi, diretto dal Prof. Giuseppe Ettore si è svolto un confronto tra i responsabili del Progetto “Bollini Rosa” di Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere) con i direttori delle unità operative coinvolte nelle attività. L’incontro ha rappresentato un momento fondamentale di confronto e di pianificazione strategica per il miglioramento della cura e del benessere delle donne in tutte le fasi della loro vita, dalla prevenzione alla cura delle patologie specifiche.

Il progetto Bollini Rosa è un’iniziativa promossa dalla Fondazione Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna e di Genere) in Italia, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza sanitaria e il benessere delle donne. Il progetto prevede l’assegnazione di un “bollino rosa” alle strutture sanitarie che si distinguono per l’attenzione dedicata alla salute delle donne, offrendo servizi e ambienti sensibili alle esigenze femminili.

Dopo aver ascoltato i professionisti dell’azienda sanitaria, la dott.ssa Elisabetta Vercelli, Project Manager di Onda, ha illustrato i risultati ottenuti negli anni passati, evidenziando l’importanza di un approccio integrato e multidisciplinare alla salute femminile, in particolare nella diagnosi precoce e nel trattamento delle patologie più importanti, nonché illustrando i rinnovati percorsi previsti per la prossima stagione.

L’incontro ha dato particolare rilievo alla necessità di consolidare la collaborazione tra le diverse figure professionali coinvolte – medici, infermieri, psicologi e assistenti sociali – per garantire che ogni paziente riceva un’assistenza personalizzata e mirata. È emerso, inoltre, l’importante ruolo della formazione continua per i professionisti sanitari, al fine di restare aggiornati sulle più recenti innovazioni mediche e scientifiche in ambito ginecologico e delle malattie tipicamente femminili.

Tra gli altri, al confronto hanno partecipato anche il dott. Giuseppe Giammanco, direttore generale dell’Arnas Garibaldi, il dott. Mauro Sapienza, direttore sanitario aziendale, la dott.ssa Lita Mangiagli, direttore medico del presidio di Nesima, e la dott.ssa Gabriella Torrisi, Responsabile aziendale del Progetto “Bollini Rosa”.

L’incontro si è concluso con l’impegno condiviso di continuare a lavorare insieme, mettendo al centro della cura il benessere e la salute delle donne, come pilastro fondamentale di una sanità che vuole essere sempre più inclusiva e all’avanguardia.





