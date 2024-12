Il Sindaco di Piana degli Albanesi Rosario Petta è stato designato Esperto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, nell’ambito del “Comitato tecnico consultivo per l’attuazione della legislazione in materia di minoranze”.

Le parole di Petta

“Ringrazio il Ministro Calderoli per questa importante nomina ed il Ministro Nello Musumeci per averci dato la possibilità di avere una rappresentanza siciliana in seno al comitato, dove non eravamo presenti. Onorato di rappresentare le minoranze Arbëreshe di Sicilia e d’Italia in questa importante commissione del ministero degli Affari Regionali a Roma.

Abbiamo lavorato tanto per le nostre comunità e molto ancora c’è da fare per la tutela, promozione e valorizzazione della nostra storica minoranza, con il coinvolgimento di tutte le realtà Arbëreshe d’Italia” ha dichiarato Il Sindaco Rosario Petta .

Il museo delle culture a Piana

Quattro lingue, video, informazioni «easy to read», facili da leggere per tutti anche per chi ne ha più bisogno. Sono numerose le innovazioni apportate con il restauro del museo della Cultura Arbereshe di Piana degli Albanesi che ieri ha riaperto i battenti.

“Dopo aver perfezionato l’accessibilità al museo, era necessario costruire una esposizione fruibile sensorialmente e cognitivamente ed a queste si è risposto con azioni sia all’interno che all’esterno del museo – spiega Dario Scarpati, archeologo e museologo -. La narrazione museale è stata progettata in quattro lingue (italiano, arbereshe, inglese e LIS) così da poter essere fruita da una utenza decisamente ampliata. Una guida a parte è stata redatta con il linguaggio Easy to read”.

I video

I video che raccontano le diverse sezioni espositive sono tradotti in LIS/IS e sottotitolati; a questi sono state affiancate delle audio-descrizioni per persone non vedenti. Sono state, infine, inserite alcune esperienze sensoriali, tattili ed olfattive nella sezione naturalistica.A proposito del linguaggio «Easy to read», la guida è stata realizzata da ragazzi con disabilità cognitivo-comportamentale che fanno capo al Centro di riabilitazione Flutura.