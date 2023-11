Il sindaco di Priolo Gargallo Pippo Gianni ha incontrato ieri pomeriggio presso il Palazzo

Municipale di Priolo i vertici della B2G Sicily, la nuova società che gestirà la centrale a ciclo

combinato cogenerativa CCGT di Priolo, costituita a seguito del perfezionamento del closing

avvenuto il 17 ottobre scorso e dell’operazione straordinaria di acquisizione dell’intero capitale

sociale di ERG Power da parte della Achernar Energy, appartenente alla Holding svizzera

Achernar Assets AG.

L’incontro tra il sindaco Pippo Gianni, il CEO di Achernar Assets AG Corrado Agusta e il

presidente di Achernar Energy Simone Mallardi, accompagnati dall’ingegnere Giancarlo Bellina,

presidente e CEO della società B2G Sicily che gestirà, in continuità, la centrale termoelettrica a gas

naturale, ad alta efficienza e a basso impatto ambientale CCGT del sito Nord di Priolo, è stato

l’occasione per conoscersi, con l’augurio di rinnovare una proficua collaborazione e intraprendere

un percorso condiviso sullo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del polo industriale.

“È stato un piacere incontrare il sindaco di Priolo per la prima volta – ha affermato Corrado Agusta,

amministratore delegato di Achernar – e spero di rincontrarlo a breve per presentargli i nostri

progetti di Green sul sito di Priolo”.

Il Board di Achernar B2G Sicily ha apprezzato l’accoglienza da parte del sindaco di Priolo e il suo

anticipato sostegno nella promozione di progetti per uno sviluppo sostenibile del territorio che

coniughi ambiente e industria.

“Ho avuto il piacere di incontrare i nuovi proprietari della centrale di Priolo – ha detto Pippo Gianni

– con i quali abbiamo discusso della visione industriale e ambientale del nostro Comune e della

zona industriale. Abbiamo cominciato a parlare anche di investimenti futuri. L’apertura del

Comune nei confronti di questo gruppo che investe nel nostro territorio è un segnale che abbiamo

voluto lanciare a chiunque voglia investire da noi, per creare sviluppo e occupazione, nella

consapevolezza che il lavoro deve essere accompagnato dalla sicurezza, da un ambiente pulito e

dalla possibilità, come ho sempre detto, di far lavorare gente e ditte locali. La speranza è che questo

nuovo gruppo sia dell’idea di integrare il tessuto industriale con il tessuto sociale, culturale e

sportivo del nostro Comune”.

“Il nome della nuova società B2G Sicily, acronimo di Brown to Green, è foriero non soltanto del

forte interesse di Achernar di voler valorizzare l’asset esistente e il know-how delle persone, ma,

altresì – fanno sapere dalla società – di voler creare una storia di sviluppo e crescita nel sito

industriale di Priolo, attraverso la realizzazione di nuovi progetti nell’ambito della

decarbonizzazione e della green economy”.

Il funzionamento e la gestione della centrale CCGT sono garantiti da 144 persone, tra cui tecnici e

ingegneri altamente specializzati nell’Operation&Maintenance degli impianti, nella vendita

dell’energia elettrica a mercato e nello sviluppo industriale di nuovi investimenti.

La centrale CCGT ha una potenza nominale di 480 MW, con una produzione di energia elettrica

annua di circa 2.5 TWh, una produzione di 1.2 milioni di tonnellate di vapore e di 4.5 milioni di

metri cubi di acqua demineralizzata; la nuova società B2G Sicily è altresì proprietaria di una RIU

(Rete Interna di Utenza) attraverso la quale si configura oltre che come produttore, anche come

distributore di energia elettrica nel sito industriale di Priolo.

La centrale CCGT, che per il suo alto rendimento cogenerativo ha avuto riconosciuti i Titoli di

Efficienza Energetica, è essenziale per la fornitura di utilities al Sito multisocietario di Priolo,

attraverso contratti di fornitura di lungo termine; la centrale è altresì essenziale per il bilanciamento

e la sicurezza della rete elettrica nazionale, grazie alla disponibilità di parte della sua potenza sul

mercato della capacità, in accordo ad un contratto di CM (Capacity Market) con Terna.

Achernar Assets AG è una Holding solida finanziariamente, che opera nei settori dell’energia, della

tecnologia medicale, delle infrastrutture e dei servizi finanziari e che ha, tra i principali azionisti, la

famiglia Agusta, storicamente presente nel business dell’aviazione.

