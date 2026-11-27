Mentre continuano ad aprire supermercati e centri commerciali, il sistema produttivo siciliano resta privo di una vera politica industriale e di infrastrutture strategiche.

I siciliani hanno diritto a produrre, non soltanto a consumare.

La Sicilia sta vivendo una trasformazione economica che merita una seria e urgente riflessione. Assistiamo a una continua apertura di supermercati, discount e grandi strutture commerciali, mentre il territorio continua a registrare una preoccupante carenza di aziende manifatturiere, metalmeccaniche e di realtà industriali capaci di generare produzione, innovazione, occupazione qualificata e sviluppo duraturo.

Non siamo contrari all’apertura di nuovi supermercati, né al diritto delle imprese di investire in Sicilia. Siamo contrari a un modello economico squilibrato che sembra considerare la nostra Isola soprattutto come un grande mercato di consumo, anziché come un territorio nel quale produrre, trasformare, innovare e creare ricchezza.

È questa la contraddizione che come UNICOOP SICILIA e SINALP denunciamo con forza.





Ogni nuova struttura commerciale viene spesso presentata come una conquista occupazionale. Ma dobbiamo domandarci, dichiara il Presidente di Unicoop Sicilia Dr. Felice Coppolino, quale modello di sviluppo stiamo costruendo, un’economia fondata prevalentemente sulla distribuzione e sulla vendita di prodotti realizzati altrove, oppure un sistema produttivo capace di offrire ai giovani siciliani opportunità professionali, salari adeguati e prospettive di crescita?

Il rischio è che la Sicilia si trasformi progressivamente in un enorme mercato di sbocco per le produzioni e i servizi gestiti da grandi gruppi economici con sede prevalentemente nel Nord Italia. In questo scenario, il valore aggiunto della produzione, la ricerca, la progettazione, le principali funzioni direzionali e una parte consistente della ricchezza generata rimangono lontani dal territorio siciliano, mentre qui si concentrano soprattutto le attività di vendita e distribuzione. In altre parole, siamo consumatori di una ricchezza prodotta altrove, anziché protagonisti della sua creazione.

Non possiamo accettare che il futuro economico della Sicilia venga identificato quasi esclusivamente con la grande distribuzione commerciale, mentre le imprese manifatturiere, metalmeccaniche, tecnologiche e di trasformazione industriale continuano a incontrare ostacoli strutturali come costi energetici elevati, difficoltà di accesso al credito, carenza di aree industriali realmente attrezzate, una burocrazia che spesso scoraggia chi vuole investire e, soprattutto, un deficit infrastrutturale cronico.





Nessun rilancio industriale è realmente possibile senza una rete infrastrutturale moderna ed efficiente. L’isolamento geografico e logistico penalizza pesantemente chi produce in Sicilia, aumentando i costi di trasporto delle merci e riducendo la competitività delle imprese locali sui mercati nazionali ed europei.

In quest’ottica, il Ponte sullo Stretto di Messina, accompagnato dall’ammodernamento indispensabile dell’intera rete ferroviaria, stradale e portuale interna, rappresenta un’opera strategica fondamentale per rompere definitivamente l’insularità, abbattere i tempi e i costi di collegamento con il resto d’Italia e d’Europa e rendere finalmente attrattivo investire nella produzione nell’Isola.

La grande distribuzione può certamente creare posti di lavoro, ma non può sostituire una vera politica industriale né colmare l’assenza di grandi opere di collegamento. Un territorio che vende soltanto prodotti realizzati altrove rischia di dipendere economicamente da decisioni imprenditoriali assunte lontano dai propri confini.

Come SINALP riteniamo, dichiara il Segretario Dr. Andrea Monteleone, che questa situazione debba diventare una priorità assoluta nell’agenda politica regionale e nazionale. Non è accettabile che tanti giovani siciliani siano costretti a lasciare la propria terra per trovare un impiego nelle industrie del Nord, mentre la Sicilia continua a offrire soprattutto occasioni di lavoro nei servizi, nel commercio e nella distribuzione, senza riuscire a sviluppare una solida base manifatturiera.





I siciliani non chiedono soltanto un posto dietro una cassa, chiedono la possibilità di diventare operai specializzati, tecnici, progettisti, manutentori, ingegneri, artigiani, imprenditori e protagonisti di un sistema industriale moderno.

Per questo chiediamo alla Regione Siciliana e al Governo Nazionale di superare la logica degli interventi occasionali e di avviare un vero piano di rilancio industriale e infrastrutturale della Sicilia, che preveda infrastrutture e collegamenti strategici dando il via alla rapida realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, integrata dal potenziamento dell’alta velocità ferroviaria, delle autostrade, dei porti e della logistica interna, per garantire alle aziende siciliane parità di condizioni competitive.

Chiediamo che siano erogati incentivi concreti per la produzione con misure mirate per le aziende manifatturiere e metalmeccaniche che investono in Sicilia e garantiscono occupazione stabile e qualificata, dando il via al rilancio delle aree industriali con riqualificazione delle zone produttive con reti energetiche moderne, servizi efficienti e tempi certi per gli insediamenti.

La Sicilia possiede risorse umane, competenze, università, professionalità e potenzialità imprenditoriali che non possono continuare a essere considerate marginali. Occorre creare le condizioni materiali e infrastrutturali affinché chi vuole investire nella produzione trovi convenienza a farlo proprio nella nostra Isola.





UNICOOP e SINALP non intendono contrapporre il commercio all’industria, né le imprese del Nord a quelle del Sud.

La nostra denuncia riguarda un modello di sviluppo che non garantisce alla Sicilia un equilibrio tra distribuzione, collegamenti, produzione e creazione di ricchezza. Non vogliamo una Sicilia che acquista al Nord ciò che potrebbe produrre anche in Sicilia, né una terra che esporta giovani, competenze e professionalità e importa quasi tutto ciò di cui ha bisogno.

Vogliamo una Sicilia connessa, moderna e competitiva, nella quale le imprese possano nascere, crescere ed esportare, una Sicilia nella quale il lavoro non sia soltanto un’occasione precaria nella distribuzione commerciale, ma una solida prospettiva professionale e di vita.

La dignità di un territorio si misura dalla sua capacità di produrre ricchezza e offrire ai propri cittadini un futuro.

La Sicilia non può essere soltanto il supermercato del Nord Italia: deve tornare a essere una terra di industria, infrastrutture, lavoro e sviluppo.

Su questa battaglia come SINALP ed UNICOOP continueremo a impegnarci con determinazione, dando voce ai lavoratori, ai giovani, alle imprese locali e a tutti quei siciliani che rivendicano il diritto di vivere e lavorare nella propria terra.

Segreteria Regionale Sicilia SINALP Direzione Regionale UNICOOP

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