Catania. “Un immediato rilancio del comparto energetico e una strategia nazionale che riconosca finalmente alla Sicilia un ruolo centrale”. È la richiesta avanzata con forza dalla segretaria generale della Uiltec nazionale Daniela Piras, dal segretario generale della Uiltec Sicilia Andrea Bottaro e dal commissario della Uil Sicilia Emanuele Ronzoni.

Sono questi i temi discussi oggi nel corso del consiglio generale della Uiltec Sicilia svoltosi a Catania.

Fino a oggi, l’iniziativa è stata lasciata esclusivamente nelle mani delle singole aziende, in totale assenza di una regia istituzionale e di una visione d’insieme orientata al bene dell’Isola e dell’intero Paese. Per le organizzazioni sindacali è indispensabile un netto cambio di passo che permetta di cogliere l’attuale fase favorevole del mercato della raffinazione partendo da un dato strategico. Con le sue quattro raffinerie, la Sicilia garantisce, infatti, il 40% del fabbisogno nazionale di prodotti raffinati.

Uiltec e Uil richiamano l’attenzione sul futuro della produzione elettrica regionale. La tenuta delle centrali elettriche siciliane è messa seriamente in discussione dalla realizzazione di nuovi elettrodotti e cavi sottomarini destinati a importare energia dall’estero. Sono scelte, queste, che rischiano non solo di generare pesanti ricadute occupazionali sul territorio ma anche di aumentare la dipendenza energetica dell’Italia da Paesi terzi scaricando i costi di queste operazioni sui contribuenti.

“La Uiltec e la Uil Sicilia hanno le idee chiare – sottolineano le sigle sindacali-. Siamo convinti che, valorizzando i reali punti di forza dell’apparato industriale siciliano, sia possibile costruire un modello capace di generare nuova occupazione e sviluppo duraturo nell’interesse strategico della Sicilia e dell’intero Paese”.





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