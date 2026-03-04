L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina, su iniziativa del suo Presidente Antonino Trino, promuove per giorno 10 marzo alle ore 10:00 presso la sede dell’OPI in via Lodi is. 47/C nel Palazzo Visconti, una conferenza stampa nel corso della quale verranno affrontati in maniera approfondita e senza reticenze, alcuni nodi cruciali per il presente e il futuro della professione infermieristica e del sistema sanitario regionale.





I Temi dell’incontro saranno: la crisi infermieristica e la perdita di attrattività della professione; le nuove lauree specialistiche; l’istituzione dell’Assistente Infermiere; il futuro del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e la riorganizzazione territoriale; il nuovo codice deontologico.





All’incontro moderato da Silvana Paratore legale esperto di politiche sociali e giornalista , saranno presenti il dott. Giuseppe Cucci’ Direttore dell’ASP Messina; il dott. Carmelo Spina, la dott.ssa Domenica Centorrino, il dott. Mario Bellomo ed il dott. Albana Sebastiano. L’iniziativa si propone di offrire un momento di riflessione condivisa con le istituzioni, i professionisti sanitari e la stampa, al fine di valorizzare il ruolo dell’infermiere quale garante di competenza, etica e responsabilità sociale in un sistema sanitario in continua evoluzione.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.