Mentre Buongiorno Sicilia raccomanda di fare in fretta ad acquistare i biglietti per le repliche di quest’ultima settimana, i produttori esecutivi Luciano Catotti e Ninni Trischitta anticipano alcune delle novità della prossima stagione estiva nelle Gole dell’Alcantara: la riproposizione dei due spettacoli che tanto successo hanno fatto registrare dal 2018 a oggi, e un nuovo titolo, quello dell’opera di Ludovico Ariosto, che era risultato il più votato dal pubblico nel sondaggio tra gli spettatori. Intanto sono già quasi sold out molte delle ultime repliche, a cominciare dalle due serate di sabato con gli speciali effetti di Vaccalluzzo. Una maniera per chiudere al meglio questo settimo anno del kolossal dei record.

“Ero sempre felice quando il pubblico, tornando dopo aver visto Inferno nelle Gole, ne parlava come di uno spettacolo meraviglioso, con attori bravissimi, luci eccezionali. E in tanti, contemporaneamente, ci chiedevano come mai non avessimo riproposto anche l’Odissea, rappresentata sempre qui qualche anno fa”.

Lo ha raccontato Ninni Trischitta, uno dei produttori esecutivi del kolossal dei record diretto da Giovanni Anfuso che è anche autore della drammaturgia. Parliamo dello spettacolo più visto in Sicilia negli ultimi anni e che è patrocinato dal MiC, il Ministero della Cultura, dall’Ars, dall’Assessorato allo Spettacolo della Regione Siciliana, dalla Fondazione Federico II e dai Comuni di Motta Camastra e Castiglione di Sicilia.

“Abbiamo fatto tesoro – ha aggiunto Trischitta – del suggerimento del pubblico e stiamo già lavorando all’edizione 2025 degli spettacoli nelle Gole dell’Alcantara per riproporre non solo l’Inferno di Dante ma anche l’Odissea di Omero”.

E non è finita: mentre Buongiorno Sicilia raccomanda di fare in fretta ad acquistare sul circuito Boxoffice Sicilia (www.boxofficesicilia.it) i biglietti per le ultime repliche di Inferno, che si chiude domenica 8 settembre – sono già quasi sold out le due serate di sabato con gli speciali effetti di Vaccalluzzo -, l’altro produttore esecutivo, Luciano Catotti, ha svelato che il prossimo anno gli spettacoli da mettere in scena con la collaborazione del Parco botanico e geologico delle Gole saranno addirittura tre.

“In considerazione – ha detto – del grande riscontro di pubblico che abbiamo avuto in questo 2024, siamo dell’idea di lavorare, per la prossima stagione su un periodo più lungo, di otto settimane. Questo ci consentirà di aggiungere un terzo titolo al nostro cartellone”.

E Catotti ha ricordato come un sondaggio condotto qualche anno fa con gli spettatori delle rappresentazioni delle Gole dell’Alcantara, aveva visto prevalere l’Orlando furioso di Ludovico Ariosto.

“Abbiamo così deciso – ha concluso – di inserire nell’edizione 2025 anche questo lavoro”.

C’è intanto una grande attesa per le due repliche di sabato 7 settembre, quando Inferno si arricchirà di speciali fuochi del maestro pirotecnico Alfredo Vaccalluzzo per il week end del gran finale della stagione 2024.

Anche quest’anno il pubblico ha apprezzato moltissimo gli interpreti: Angelo D’Agosta (Dante), Liliana Randi (Narratrice), Davide Sbrogiò (Virgilio), Davide Pandolfo (Ugolino e Ciacco), Giovanna Mangiù (Francesca da Rimini), Luciano Fioretto (Turista e Caronte), Francesco Bernava (Farinata degli Uberti), Rosario Minardi (Ulisse) e Gabriele Casablanca (Paolo, Diomede e Arcivescovo Ruggieri). Consensi anche per i Dannati: Beatrice Caudullo, Michela Di Francesco, Maria Lardaloro, Marta Marino, Enrica Pandolfo, Lucio Rapisarda, Francesco Salpietro, Gloria Trischitta e Ariluna Verrazzo.

Consensi anche per le coreografie di Fia Di Stefano, i costumi di Riccardo Cappello, le musiche di Nello Toscano, gli effetti speciali di Alfredo Vaccalluzzo e l’organizzazione generale di Simone Trischitta. Aiuto regista sono Agnese Failla e Lucia Rotondo, light designer Davide La Colla e sound designer Enzo Valenti.

Va ricordato infine che lo spettacolo va in scena grazie anche al sostegno di sponsor come Isola Bella Gioielli, Amaro Herbae, Bacco, tipicità al pistacchio, Banca di Credito Cooperativo di Pachino e Puglisauto nuova concessionaria Kia.

Per qualsiasi informazione si potranno inviare messaggi Whatsapp al numero di Buongiorno Sicilia, il 347 638 0512. Altre notizie sullo spettacolo sono disponibili sulla pagina Facebook. https://www.facebook.com/InfernoDiDanteOfficial/.

DIDASCALIE

Le foto sono di Marzio Pardo

a – Liliana Randi in una delle scene più emozionanti di Inferno

b – Davide Sbrogiò nei panni di Virgilio

c – Un’intensa espressione di Angelo D’Agosta, che interpreta Dante Alighieri

d – La passeggiata di Francesca da Rimini (Giovanna Mangiù), nelle acque del fiume

e – Sempre entusiastica la reazione del pubblico al termine della rappresentazione

