Tornerò nei prossimi giorni alle Gole – ha detto la titolare delle deleghe di Turismo, Sport e Spettacolo – perché non può mancare la mia presenza alla nuova edizione, che certamente mi emozionerà, come le precedenti”. Giovanni Anfuso, “Continua il sold out quando siamo ormai giunti alla metà del nostro cammino, felicissimi per il successo che lo spettacolo sta ottenendo, per l’unanime consenso del pubblico, degli addetti ai lavori e di Elvira Amata”. Il produttore esecutivo di Buongiorno Sicilia Ninni Trischitta, “Nonostante il sold out, teniamo aperto alle Gole un botteghino per chi si trova in zona e, non avendo potuto acquistare i biglietti on line, vuol vedere lo spettacolo”. Da giovedi 6 a mercoledi 12 agosto e da lunedì 17 a domenica 23 le prossime repliche. Intanto va avanti il progetto Alkantia che si sviluppa attorno agli spettacoli site specific: l’assessora alla scoperta delle meraviglie delle Gole e il sindaco Carmelo Blancato che promuove le feste di Motta Camastra.





“Tornerò nei prossimi giorni perché non può mancare la mia presenza alla nuova edizione dell’Inferno di Dante” ha detto Elvira Amata, assessore a Turismo, Sport e Spettacolo della Regione siciliana dopo una veloce visita nelle Gole dell’Alcantara.

“Sono certa – ha aggiunto – che anche quest’edizione mi emozionerà, come avvenuto negli anni precedenti, e sono certa che troverò qualcosa di diverso. Attendo dunque di poterla rivedere in quel teatro che oggi ho visto come spiaggia, allestito, dalla Natura intendiamoci, come un palcoscenico”.

Ad accogliere Elvira Amata, i rappresentanti della Gole Alcantara srl di cui è Ceo Francesco Russo Morosoli, i titolari di Buongiorno Sicilia, che produce lo spettacolo, il regista Giovanni Anfuso e il sindaco di Motta Camastra Carmelo Blancato.

“Eccoci giunti – ha detto Anfuso, anche autore della drammaturgia di Inferno – alla metà del nostro cammino, ossia alla terza settimana di repliche: siamo felicissimi per il successo che lo spettacolo sta ottenendo, per l’unanime consenso del pubblico, degli addetti ai lavori e di Elvira Amata. Abbiamo tanti feedback a dirci che stiamo facendo bene, mettendo impegno, grinta e determinazione ogni sera… all’apertura del sipario, se così si può dire”.

“Nonostante il sold out – ha aggiunto Ninni Trischitta, produttore esecutivo di Buongiorno Sicilia – nelle sere dello spettacolo, alle Gole teniamo aperto un botteghino con un certo numero di biglietti riservati a persone che si trovano in zona e all’ultimo momento, senza aver potuto prenotare o acquistare on line, decidono di venire a vedere Inferno”.

E per chi vuole assistere allo spettacolo ricordiamo che, a partire da giovedì 6 agosto, nelle Gole sono fissate due repliche a sera fino a mercoledi 12. Poi, si riprenderà lunedì 17 con un’intera settimana di appuntamenti fino a domenica 23.

“Le Gole dell’Alcantara – ha intanto sottolineato Elvira Amata al termine di un giro sugli shuttle elettrici nell’affascinante area – sono un luogo paradisiaco dove ogni volta scopro un angolo che mi emoziona più della volta precedente. Ecco, in questo momento il suono delle cicale ti annulla i pensieri. Se io, da siciliana, mi emoziono così tanto, mi metto nei panni di quei viaggiatori che oggi scelgono la Sicilia come destinazione delle loro vacanze. Agli americani, ai tedeschi, ai tanti francesi, e penso a quanto si possano innamorare di questa nostra terra”.

Un territorio, quello delle Gole, che ha tanto da far scoprire ai visitatori, come ha sottolineato Carmelo Blancato, sindaco di Motta Camastra: dalle meraviglie naturalistiche, a esperienze come quella del ristorante diffuso Le Mamme del Borgo, fino alle affascinanti feste popolari. E il progetto Alkantia, che si sviluppa attorno agli spettacoli site specific, sta dando ottimi risultati.

“Anche quest’anno – ha confermato il sindaco Blancato – in collaborazione con Buongiorno Sicilia, avremo serate sponsorizzate in occasione delle festività di Motta Camastra, soprattutto quelle della Madonna e di San Michele Arcangelo. Il programma, con iniziative dai primi alla fine di agosto, trova collaborazione anche in altri soggetti privati che sostengono le manifestazioni”.

Sul fronte di Inferno, sono pronti a dare il meglio di sé quando Elvira Amata verrà ad assistere allo spettacolo i protagonisti, ossia Liliana Randi (turista), Davide Sbrogiò (Conte Ugolino), Salvo Piro (Virgilio), Giovanna Mangiù (Francesca), Ivan Giambirtone (Ulisse), Luigi Nicotra (Dante), William Caruso (Farinata), Federico Fiorenza (Caronte), Davide Pandolfo (Ciacco), Peter Passalacqua (Paolo Malatesta, Diomede e arcivescovo Ruggeri). Applauditissimi, gli attori, così come i dannati che propongono le innovative coreografie di Fia Distefano, danzando sulle musiche di Nello Toscano. Parliamo di Chiara Di Giovanni, Giulia De Marzi, Alessia Linguaglossa, Marta Marino, Gaia Palmeri, Lucio Rapisarda, Francesco Rotatore, Emiliano Sgroi, Gloria Trischitta e Federica Zuccarello. Apprezzamenti degli spettatori anche per i costumi di Riccardo Cappello, gli elementi scenici di Silver Ruggeri e le luci di Davide La Colla. Da ricordare, infine, gli aiuto registi: Micaela De Grandi, Valentina Ferrante, Davide Pandolfo e Lucia Rotondo.

In vista delle prossime repliche, chi volesse può acquistare on line i biglietti sul circuito Boxoffice Sicilia, https://www.boxol.it/next/it/boxofficesicilia/events/522207/eventi-inferno-di-dante.

Potrete poi seguire i profili social realizzati in partnership con l’agenzia di comunicazione Industria01 (https://www.facebook.com/alkantia/ – https://www.instagram.com/alkantia_/)

DIDASCALIE

Le foto sono di Santo Consoli

a – Al centro, Elvira Amata, assessora al Turismo e Spettacolo della Regione

b – L’assessora Amata durante la visita alle Gole a bordo di uno shuttle elettrico

c – Come si presenta, nelle ore di luce, il ‘palcoscenico’ su cui si rappresenta Inferno

d – Uno dei momenti più intensi dell’Inferno di Dante in riva all’Alcantara

e – Una suggestiva immagine di Ivan Giambirtone, che interpreta Ulisse









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