PALERMO 13 DICEMBRE 2024 – I camper della prevenzione itinerante dell’Asp di Palermo saranno domani (sabato 14 dicembre) al Centro commerciale Conca d’Oro in occasione dell’Influ-day. A bordo dell’unità mobile dell’Azienda sanitaria provinciale, sarà possibile effettuare la vaccinazione con accesso diretto.

I camper dell’Asp saranno a disposizione degli utenti dalle 9.30 alle 14 nell’area antistante la struttura. In collaborazione con i Lions Club I Circoscrizione Distretto 108Yb Sicilia verrà proposto anche lo screening del diabete e quello audiometrico.

Nell’ambito del programma di prevenzione del randagismo realizzato insieme al Comune di Palermo, i veterinari dell’Asp impianteranno gratuitamente i microchip a cani e gatti.

Sempre domani saranno aperti in modalità Open day 3 ambulatori in città e 2 in provincia. Dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 18 sarà possibile effettuare gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale nei Presidi:

• Casa del Sole di via Sarullo 19 a Palermo;

• Pietratagliata di via Crocifisso a Pietratagliata n. 50 a Palermo;

• Arenella-Enrico Albanese di via Papa Sergio I n. 5 a Palermo;

• Centro vaccinazioni di Corleone di Corso dei Mille n. 2;

• Centro vaccinazioni di Bagheria in piazza Liszt 32/32.

L’impegno dell’Asp proseguirà domenica 15 dicembre coinvolgendo 2 chiese cittadine: San Giuseppe Cottolengo di Largo Zappalà e Maria Santissima Assunta a Mondello-Valdesi di via Mater Dei, dove dalle 9 alle 13 sarà possibile vaccinari. (nr)





