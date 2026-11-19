Palermo 19 novembre 2026 – “L’ultimo incidente mortale in un cantiere impone delle scelte politiche: il governo regionale deve decidere di completare la pianta organica degli ispettori del lavoro. A Palermo sono 13 e e dovrebbero essere 55: ne mancano 42. E bisogna completare la pianta organica dello Spresal: i tecnici della prevenzione sono 15 e dovrebbero essere almeno il doppio”. Lo afferma il segretario Cgil Palermo Francesco Piastra.

Sono stati gli stessi esponenti dello Spresal, in un recente in vertice in Prefettura, a riferire che la maggior parte delle attività è assorbita dagli interventi richiesti dalla Procura più che dalla prevenzione, perché l’organico è insufficiente.

“Un altro elemento emerso nella provincia di Palermo, denunciato dall’Ispettorato del lavoro – aggiunge Piastra – è che l’attestazione su formazione e sicurezza si è rilevata in molti casi falsa. Un fenomeno che indica che la prevenzione è vista da tante aziende come un fatto formale più che sostanziale. Tanto che si falsificano le carte. Lo sciopero di domani della Cgil, che tra i temi ha anche quello della sicurezza sul lavoro, chiama in causa la Regione siciliana e la sua la possibilità di intervenire su questi argomenti. Chiediamo che il governo regionale nella prossima finanziaria, se vuole essere credibile nell’affrontare l’immane tragedia dei morti sul lavoro, stanzi le risorse per rafforzare lo Spresal sulla prevenzione e l’Ispettorato per la lotta al lavoro nero e irregolare”.

Sempre in Prefettura è emerso – e l’ultimo incidente lo conferma – che l’edilizia è il settore più esposto. “Occorrono interventi mirati per dedicare più attenzione a questo settore. La formazione – prosegue il segretario Cgil Palermo Francesco Piastra – deve fare un salto di qualità, soprattutto nelle piccole e medie imprese, anche se purtroppo l’incidente nella Toto Costruzioni, il terzo in quattro anni in Sicilia, non conferma la regola che gli incidenti accadono nella piccole aziende. Siamo consapevoli che il sistema di prevenzione per funzionare deve essere svolto da tutti i soggetti interessati, anche dalla rappresentanza sindacale e datoriale: i piani di prevenzioni non posso essere documenti formali ma devono vivere nell’organizzazione del lavoro”.

















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