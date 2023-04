“L’incontro con il ministro Salvini è stata un’occasione importante per fare il punto sui lavori sulla Siracusa-Gela con l’azienda che opera su questo importante cantiere sul quale c’è il massimo impegno del Ministro e delle strutture del Mit per inaugurare quanto prima il tratto fino a Modica” lo afferma il deputato della Lega Nino Minardo che oggi è stato ricevuto dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini insieme a Gaetano Vecchio direttore generale della Cosedil, l’impresa attualmente impegnata nel completamento dell’autostrada Siracusa-Gela.

“Dal ministro Salvini – aggiunge Minardo – abbiamo ricevuto anche un’altra buona notizia: il 22 maggio il ministro sarà presente all’avvio dei lavori per il quarto lotto della Ragusa-Catania, un’altra arteria strategica che cambierà in positivo la viabilità nel sud-est dell’Isola e a cui è strettamente connesso il completamento della Siracusa-Gela che permetterà ai ragusani di raggiungere Catania senza soffrire particolarmente dell’inizio dei lavori sull’autostrada in direzione del capoluogo etneo”.

Per il deputato ragusano “il fermento e l’attenzione degli attori istituzionali e privati che registriamo sulla rete autostradale siciliana ci confermano che l’accelerazione sul Ponte sullo Stretto può fare solo da stimolo positivo al miglioramento di tutto il sistema infrastrutturale dell’Isola”.

