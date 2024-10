Lo scorso anno siamo riusciti a fare in modo che nella manovra venisse inserito anche il finanziamento di un importante progetto viario per il comune di Melilli. E’ stato un lavoro di squadra, anche con il sindaco di Melilli Carta, per realizzare un’opera rimasta in sospeso eppure di grande rilevanza sia per i rischi idrogeologici del territorio, sia per i collegamenti con il polo universitario locale. Melilli è uno dei comuni virtuosi, fiore all’occhiello della provincia di Siracusa. Era dunque doveroso dare un segnale di attenzione alla collettività attraverso il sostegno ad una infrastruttura che porterà beneficio e respiro a tante imprese locali e avrà un’importante ricaduta occupazionale, favorendo anche tutto l’indotto che ruota attorno alle opere infrastrutturali. Insomma, per tutta la comunità ci sarà un impatto economico positivo. Il Sud ha bisogno di colmare quel gap infrastrutturale che va avanti da decenni”. Lo ha detto la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo promotrice di una conferenza stampa a Palazzo Madama sulla realizzazione di un collegamento stradale nel comune di Melilli.

