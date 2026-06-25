Si è insediata la Fondazione dell’ordine degli ingegneri della provincia di palermo che ha eletto

Presidente Vincenzo Di Dio, Vice presidente vicario Giuseppe Trombino, Vice Presidente Aldo Bertuglia, Segretario Salvatore Favuzza e Tesoriere. Laura Milazzo.

“Abbiamo voluto istituire la Fondazione- spiega Di Dio- in sinergia con il consiglio territoriale per valorizzare e tutelare la figura dell’Ingegnere, il suo

costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale e per promuovere e attuare iniziative culturali di alto profilo dirette alla formazione e all’aggiornamento professionale degli ingegneri e dei laureandi in ingegneria. È una sfida che, insieme al Consiglio – conclude – accetto con rinnovato entusiasmo e grande senso di responsabilità che ci vedrà impegnati e operativi già da subito per offrire il supporto sinergico che il rinnovato Consiglio territoriale merita”

“Esprimo – ha detto il presidente dell’Ordine Antonino Sala- I più sinceri auguri di buon lavoro al neo insediato Consiglio della nostra Fondazione che rappresenta una risorsa strategica fondamentale per gli ingegneri ed è certamente uno strumento efficace per superare i vincoli burocratici istituzionali e mettere in campo azioni concrete a favore degli iscritti. Tra le priorità vi sarà il futuro dei giovani colleghi e dei laureandi. I giovani ingegneri che rappresentano il futuro della professione. La Fondazione li sosterrà nell’avvio alla carriera attraverso una formazione specialistica di alto profilo e concrete opportunità di inserimento nel mercato del lavoro. Rivolgo un caloroso augurio al primo Presidente della FOIPA, Vincenzo Di Dio e sono certo che l’intero Consiglio valorizzerà l’ente con competenza e responsabilità. Ordine e Fondazione cammineranno affiancati fin da subito in una costante e proficua collaborazione”

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